6 українських акторок, які чекають своїх коханих з фронту

Для багатьох жінок війна розділила життя на "до" і "після". Вони щодня живуть у невизначеності, сповнені тривоги та надії, чекаючи повернення своїх коханих додому.

Ці акторки – уособлення жіночої сили, мужності й незламності. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, хто з відомих українських акторок чекає коханих із війни.

Дивіться також Українські фільми серед найкращих: 10 найпопулярніших стрічок на Netflix, які вартують перегляду

Українські акторки, які чекають своїх коханих з фронту

Анастасія Нестеренко

Акторка чекає з війни свого коханого чоловіка Костянтина. Пара одружилась зовсім нещодавно. Костянтин прийняв рішення піти на фронт добровільно, розуміючи, що це його громадянський обов’язок – захищати країну від ворога. Анастасія повністю підтримала його у цьому виборі, хоча їй було нелегко. Вона знає, що зробити такий крок було надзвичайно складно, але водночас і важливо.

Анастасія Пустовіт

Анастасія теж живе в очікуванні свого коханого, який зараз захищає Україну на фронті. Вони ще не встигли офіційно узаконити свої стосунки, але це не заважає їхнім почуттям бути щирими та глибокими.

Анастасія активно волонтерить, присвячуючи весь свій час та зусилля потребам військових. Вона координує збори коштів і гуманітарної допомоги, організовує доставлення необхідних речей на передову, допомагає закуповувати спорядження та медикаменти.

Її волонтерство стало справжнім рятівним колом для багатьох українських воїнів, які щодня ризикують своїм життям заради захисту рідної землі.

Дар'я Легейда

Дар'я Легейда переживає непростий період у своєму житті, адже на фронті знаходяться одразу двоє найрідніших для неї чоловіків. Це її коханий Дмитро Сова та батько, які служать у 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Кожного дня Дар'я живе з думками про них, намагаючись підтримувати моральний дух і залишатися сильною, хоча це й непросто.

Я можу скільки завгодно боятися, переживати, але найбільше хочу підтримувати й поважати їхній вибір. Тому що цей вибір є надважливим у сучасних реаліях. Якби не такі чоловіки-воїни, не знаю, де б ми були зараз. І що було б з нашою країною. Тому сльози – в сторону,

– каже акторка.

Серед відомих українських акторок, які сьогодні також з нетерпінням чекають своїх найрідніших чоловіків з війни, є такі відомі імена, як Наталка Денисенко, Вікторія Білан та Анастасія Карпенко.

Кожна з них по-своєму переживає цю нелегку розлуку, але всі вони єднаються у вірі, що скоро їхні кохані повернуться додому живими та здоровими.