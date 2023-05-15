У акторки Лілі Коллінз вкрали обручку, яка коштує понад 3 мільйони гривень: де це сталося

Американська акторка та зірка фільму "Емілі в Парижі", Лілі Коллінз, стала жертвою крадіжки. Її пограбували прямо під час відпочинку в готелі Лос-Анджелеса.

У житті знаменитостей часто трапляються крадіжки. Деякі з них навіть наймають охорону, проте це не завжди допомагає.

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Лілі Коллінз стала жертвою крадіжки

Популярна акторка заховала цінні речі у камеру перед спа-процедурами в готелі, але після повернення вона побачила, що вони зникли. Крадіжку зараз розслідує департамент шерифа округу Лос-Анджелес, а правоохоронні органи заявили, що в акторки нібито вкрали "понад десяти тисяч доларів".

Для Лілі ця крадіжка стала справжнім ударом. Вона зазначила, що вкрадена обручка була для неї особливо цінною та "саме такою, яку вона хотіла". За даними Daily Mail, вона може коштувати більше ніж 65 000 фунтів стерлінгів (понад 3 мільйони гривень).



Обручка Лілі Коллінз / Фото з інстаграму акторки

У 2021 році вона одружилася з режисером Чарлі Макдавеллом.



Лілі Коллінз з коханим / Фото з інстаграму актриси

Окрім "Емілі в Парижі", Лілі Коллінз знялася у таких фільмах та серіалах:

"Манк",

"Дзвінки",

"Темна спадщина",

"Толкін",

"Знедолені",

"З любов’ю, Розі",

"Невидима сторона".

Раніше ми повідомляли про те, що 76-річну акторку з фільму "Синій Жук" заарештували в Нью-Йорку. Вона боролася за підвищення мінімальної заробітної плати для працівників ресторанів.