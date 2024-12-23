5 найгірших акторських пар, між якими зовсім не було хімії

Хімія між акторами є визначальним елементом у кіно незалежно від того, кого грають зірки: закоханих, друзів чи просто члени родини. Перед створенням фільмів та серіалів актори навіть мають проходити тест на хімію, де з комбінацій талановитих людей обирають саме ту пару, динаміка між якою найправдоподібніша.

У багатьох фільмах неодноразово траплялося, що головні герої не були схожі на пару, а тому й зображення їхніх стосунків не було переконливим. 24 Канал розповість про акторські пари, між якими не було хімії на екрані.

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Різ Візерспун та Ештон Катчер – "До тебе чи до мене"

Актори зіграли двох друзів з протилежними долями, які на тиждень помінялися будинками. Фільм найбільше критикували саме за відсутність хімії між Різ та Катчером. Хоч ці зірки є талановитими акторами, однак вони не спромоглись показати щось більше, ніж дружбу.



Актори, між якими не було хімії / Кадр з фільму

Дженніфер Лопес і Оуен Вілсон – "Вийду за тебе"

Фільм розповідає про музичну суперзірку, яка збирається вийти заміж за нареченого на телецеремонії. Та коли вона дізнається, що той їй зрадив, робить імпульсивне рішення та виходить заміж за незнайомця. Головні актори мають чималий досвід у жанрі романтичної комедії, однак хімії між ними не було, а душевні сцени здавалися вимушеними.



Актори, між якими не було хімії / Кадр з фільму

Деніел Редкліфф та Бонні Райт – "Гаррі Поттер"

Більшість шанувальників Гаррі Поттера, які і читали книжки, і дивились фільми, незадоволені тим, як показали Джіні Візлі у стрічках. Крім того, у фільмах не приділили достатньої уваги розвитку їхніх стосунків. Можливо, це теж вплинуло нате, що між акторами зовсім не було хімії та романтики.



Актори, між якими не було хімії / Кадр з фільму

Кара Делевінь та Дейн Де Гаан – "Валеріан та місто тисячі планет"

Події науково-фантастичного фільму відбуваються у 28 столітті, де двоє агентів підтримують закон і порядок серед людей у космосі. В обидвох розвиваються почуття одне до одного до моменту, коли глядачі розуміють, що насправді герої занадто схожі. У відгуках на цей фільм багато хто помічає, що хімія між акторами була чи не найгіршою.



Актори, між якими не було хімії / Кадр з фільму

Меттью Мак-Конегей та Сара Джессіка Паркер – "Кохання та інші неприємності"

Романтичний фільм розповідає про молодого чоловіка, який досі живе зі своїми батьками. Вони вирішують найняти красиву жінку, щоб переконати його з'їхати. Головним акторам не вдалося передати всю глибину емоцій попри те, що обоє є талановитими й досвідченими. У мережі часто згадували про те, що з іншими акторками у Меттью була значно краща хімія.



Актори, між якими не було хімії / Кадр з фільму

