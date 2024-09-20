Підтримають у горі й біді: 5 акторських пар, які є найкращими друзями

Нелегко у житті віднайти дружбу, яка пройде усі випробовування, і товариша, що підтримає за будь-яких обставин. Особливо у світі шоубізнесу, де стосунки руйнує слава, популярність та конкуренція.

Кіно 24 розповість про акторські пари, які не тільки побудували успішні кар'єри, але й зберегли міцні дружні зв'язки. Багато з них часто з'являються разом на екранах, підтримують одне одного за лаштунками та разом долають виклики професії.

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Метт Деймон і Бен Аффлек

Ці актори були найкращими друзями з 1980 року – тоді Метту Деймону було всього 10, а Бену Аффлеку 8 років. Вони народились у Бостоні та жили за кілька кварталів один від одного. Згодом їх пов'язав бейсбол та акторська майстерність. Вони зіграли у багатьох фільмах разом, зокрема у стрічці "Розумник Вілл Гантінґ", за який вони обоє отримали Оскар як сценаристи.

Мейсі Вільямс і Софі Тернер

Ця акторська пара пройшла шлях від колег до найкращих подруг. Після того, як Мейсі Вільямс зіграла Ар'ю Старк у "Грі престолів", вона стала фрейліною Софі Тернер на її весіллі з Джо Джонасом у 2019 році.

Емі Шумер і Дженніфер Лоуренс

Шанувальники здивувалися, коли побачили спільні фото акторок з відпустки у 2015 році. Вони не тільки розважалися, але й міркували про спільний комедійний фільм, який, на жаль, досі не вийшов. Також зірки разом відвідували мітинги проти заборони абортів у Техасі у 2021 році.

Кортні Кокс, Дженнфер Еністон, Ліза Кудроу

Ці акторки були "Друзями" як у серіалі, так і в реальному житті. Вони ніколи не розстаються надовго та навіть дотепер часто зустрічаються, проводять разом час у святкові дні й підтримують одні одних у важливі моменти життя.

Сінді Свіні та Мод Апатоу

Сінді та Мод стали найкращими подругами на зйомках серіалу HBO "Ейфорія". Від першого епізоду вони завжди тримались разом на знімальному майданчику. Сінді називала свою подругу "сестрою, яку завжди хотіла мати".

Ці акторські пари стали прикладом справжньої дружби, що перевірена не лише роками, але й складними ситуаціями.