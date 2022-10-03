"Яким щастям було обійняти його": Ада Роговцева показала щемливе фото з Діановим

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева показала надзвичайне фото з захисником Азовсталі Михайлом Діановим. На фото вона його міцно обіймає зі слізьми на очах.

85-річна Ада Роговцева щодень молиться та надіється, що з російського полону повернуться усі українські воїни. Вона вірить у перемогу і святкуватиме її разом з українськими захисниками, нашими героями.

Читайте також "Це виродки, які викликають огиду і ненависть": Ада Роговцева про російських окупантів

Ада Роговцева обійняла бійця Азову Михайла Діанова

Міша. Михайло Діанов. Яким щастям було обійняти його! Якою честю! Я молюсь і мрію обійняти кожного, хто зараз в полоні!

– поділилася Роговцева.

Ада Роговцева з Михайлом Діановим / Фото з фейсбуку актриси

Що відомо про морпіха Михайло Діанова

Нещодавно разом з іншими захисниками Азовсталі, звільнили й морпіха Михайла Діанова. Сьогодні він в інтерв’ю розповідає про страшні злочини російської армії та мріє, щоб усі полонені повернулися додому цілими. Наразі на морського піхотинця чекає довготривале лікування за кордоном. Після цього він планує відкрити в Україні майстерню з обробки металу. Михайло Діанов / Колаж 24 каналу

Реакція мережі

"Ада Роговцева, ви — наша Берегиня! Ото ви "Мішаню" обняли так, наче вся Україна пригорнула!";

"Обіймаєте нашого воїна за всіх нас, українців! Слава Богу, наші захисники помаленьку повертаються з пекла";

"Пані Адо, споглядала світлину очима, а плакало серце! Мати пригортає до серця свого сина, обнімає руками, серцем, душею, материнською любов'ю і любові цієї вистачить на всіх наших синів українських!";

"Неймовірна жінка із великим серцем, не дивлячись на те, що ви відома на всю Україну актриса, віддаєте всю свою материнську любов нашим дорогим хлопчикам, низький уклін вам і героям";

"Нехай ці обійми, міцні й одночасно ніжні, будуть від нас усіх, хто так чекав на повернення Михайла та його побратимів. Нехай усі військовополонені повернуться до своїх домівок та рідних";

"Без сліз дивитися неможливо, а сльози лити не хочеться. Спасибі нашим захисникам".

Нагадаємо, раніше, 26 серпня, Ада Роговцева писала про те, що її онук Олексій на війні. Вона його публічно привітала й опублікувала чорно-біле фото, на якому обіймає Олексія. Крім цього зізналася, як їй важко, що не може цього зробити зараз.