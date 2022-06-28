Актриса американського серіалу "Швидка допомога" втопилася в річці: що відомо про трагедію

Мері Мара, відома своєю роллю Лоретти Світ у серіалі "Швидка допомога", загинула. Її тіло знайшли у річці в місті Нью-Йорк.

Актриса загинула у віці 61-року. Вважається, що Мері відвідувала свою сестру та займалася спортом у річці. Зараз її тіло відправили на розтин. Попереднє розслідування не показало ознак насильницької смерті.

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Мері Мара втопилася у річці

Мері Мара відома своїми роботами в серіалах "Детектив Неш Бріджес", "Швидка допомога", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Частини тіла" та десятках інших телешоу та фільмів, потонула в неділю, 25 червня, в річці Святого Лаврентія на мисі Вінсент, Нью-Йорк.

Розслідування щодо причин потоплення продовжується.

Представник сім'ї повідомив, що Мара зупинилася у літньому будинку своєї сестри Марти Мари у Сіракузах. Нерухомість виходить на річку за межами села Кейп-Вінсент, в районі Тисячі островів, де річка Святого Лаврентія розділяє Канаду та США.

Що відомо про Мері Мару

Мара дебютувала в 1989 році у фільмі "Вбивство в стилі преппі". Найбільш відома роллю Лоретти Світ, яка співчуває бідній повії та матері-одиначці, у серіалі NBC "Швидка допомога".

Вона також зіграла вбивцю-психопатку в детективній драмі CBS "Мислити як злочинець", а також вразливу дорослу дочку емоційно відстороненого коміка Біллі Крістала у фільмі 1992 року "Містер Суботній вечір". Її комедійна робота також включала "Любовне зілля № 9", її дебют у художньому фільмі, у ролі молодої повії.

Її остання поява була у фільмі 2020 року Break Even.

Що відомо про Мері Мару: дивіться відео