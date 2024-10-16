Легендарний Аль Пачіно зізнався, що зараз дивиться: "Популярний серіал на Netflix"

Легендарний американський актор італійського походження Аль Пачіно, відомий своєю участю у понад 60 фільмах. Нещодавно він поділився своїми вподобаннями щодо сучасного телебачення.

В інтерв'ю BBC зірка "Хрещеного батька" розповів, що наразі його увагу привернув другий сезон кримінальної драми на Netflix.

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Так, Аль Пачіно повідомив, що завершив перегляд другого сезону відомого серіалу "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендеса". Актор висловив своє захоплення грою Хав'єра Бардема в серіалі, заявивши, що навіть написав йому листа, подякувавши за видатну роботу.

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Це друга частина американського біографічного кримінального драматичного телесеріалу.

Створена Райаном Мерфі та Ієном Бреннаном, стрічка заглиблюється в історію братів, засуджених у 1996 році за жорстоке вбивство своїх батьків.

У фільмі детально досліджуються складні обставини справи, висвітлюються твердження обвинувачення про мотив успадкування, в той час, як захист стверджував, що брати діяли з метою самозахисту через жорстоке поводження з боку батьків.

Варто зазначити, що перший сезон антології був присвячений моторошній історії сумнозвісного серійного вбивці Джеффрі Дамера, чиї злочини шокували Америку своєю жорстокістю.