Після конфлікту з рідними людьми: легендарний 88-річний Ален Делон визнаний недієздатним

Рішення в цьому питанні ухвалив французький суд 29 січня вранці. Зокрема, видатний французький актор більше не може самостійно розпоряджатися своєю нерухомістю, а його діти втратили право вивозити Делона на медичне обстеження.

Замість цього, усі питання, пов'язані з медичними обстеженнями, витратами та іншими аспектами, будуть вирішуватися відповідним державним агентством, як встановлено законодавством.

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Актор Ален Делон визнаний недієздатним

Діти актора, які багато разів висловлювались про критичний стан здоров'я батька, позбавлені можливості надавати йому догляд. Конкретно, вони не мають права втручатися у питання, пов'язані з медичними процедурами.

Це дозволить третій стороні допомогти Алену Делону з його медичними обстеженнями. Суддя визнав необхідним позбавити дітей Делона керувати медичними обстеженнями їхнього батька,

– розповів адвокат.

Син знаменитості вже висловив свою думку про цей вирок. Ентоні Делон приймає це рішення позитивно, не уникаючи емоційності:

"Якщо це може допомогти виправити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись з документами, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", – відреагував Ентоні.

Ален Делон подав до суду на свого сина

Легендарний французький актор Ален Делон реагував на висловлення свого сина Ентоні в інтерв'ю для відомого французького видання.

Син знаменитості довгий час розповідав у ЗМІ про тяжкий стан свого батька після двох інсультів. Ентоні Делон заявив, що його найближчій людині важко прийняти його "ослаблений стан здоров'я", і він відчуває себе "приниженим". Зокрема, відзначивши, що це "останнє Різдво" для його 88-річного батька.

Це призвело до розколу в сім'ї, оскільки хворий актор не погоджується з такими заявами. Таким чином, декілька годин після публікації інтерв'ю, адвокат Алена заявив, що вони планують подати судовий позов через "приголомшливу інформацію, розповсюджену в ЗМІ".