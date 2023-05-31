Давно вже треба було зробити, – Алек Болдвін переніс серйозну операцію
Джерело:Гіларія Болдвін
Голлівудський актор Алек Болдвін, від пострілу якого загинула українка Галина Гатчінс, переніс операцію на стегно. Його дружина розповіла, як він зараз почувається.
Алек Болдвін відчував хронічний біль у нозі при тривалій ходьбі та, за словами Гіларії, вже давно потребував хірургічного втручання. Зараз актор перебуває у лікарні.
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Алек Болдвін переніс операцію на стегно
Сьогодні Алек отримав нове стегно. Це потрібно зробити вже давно,
– написала його дружина.
Гіларія подякувала лікарям та зазначила, що вони з Алеком надто багато пройшли разом. Вона звернулася до чоловіка і побажала йому міцного здоров’я: "Я дуже хочу, щоб ти залишив цю інтенсивну главу хронічного болю позаду і покращив якість свого життя".
Що треба знати про Алека Болдвіна
- Алек Болдвін народився 1958 року у Нью-Йорку у сім’ї акторів. У нього є дві сестри та три брати, які також стали акторами. Відомо, що у дитинстві він не планував стати актором, адже захоплювався спортом, а згодом – політологією. У 1976 – 1979 роках Алек навчався в Університеті Джорджа Вашингтона на факультеті політичних наук. Потім він перевівся в Нью-Йоркський університет, де вивчав акторську майстерність в Інституті театру і кіно Лі Страсберґа. У 1994 році став бакалавром образотворчих мистецтв.
- Під час навчання Алек таки дебютував у кіно і сьогодні він – володар премій Золотий глобус та Еммі. У його творчому доробку – понад 80 ролей в кіно та серіалах.
- 22 вересня 2022 року Гіларія народила Алеку Болдвіну восьму дитину. Окрім неї, у пари є шість спільних дітей: Кармен, Рафаель, Леонардо, Ромео, Едуардо та Люсія. Усі діти ще не досягли 10-річного віку. Крім них, Алек має 26-річну доньку Айрленд від колишньої дружини Кім Бейсінгер – американської актриси.
- 21 жовтня 2021 року від пострілу Алека Болдвіна на зйомках фільму "Іржа" загинула операторка з України Галина Гатчінс.
- Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Сестра Світлана та мати Ольга Соловей хочуть відшкодування збитків, аргументуючи, що втрата Галини дуже вплинула на їхнє теперішнє життя в умовах війни.
- Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації. Крім того, у січні акторові було пред'явлено звинувачення у ненавмисному вбивстві Гатчінс. Він не визнав себе винним.
- У квітні 2023 року з актора зняли усі обвинувачення.