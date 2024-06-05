Алек Болдвін перетворить життя своєї сім'ї на реаліті-шоу: приголомшливий тизер

Голлівудський актор Алек Болдвін та його дружина Хіларія вирішили зняти документальний серіал, присвячений життю своєї родини. Цей проєкт буде транслюватися на телеканалі TLC.

Глядачі матимуть можливість краще познайомитися з їхнім повсякденним життям, родинними цінностями та взаємодіями. На своїй сторінці в інстаграм, Алек та Хіларія Болдвін представили короткий відеоролик, що став тизером до їх майбутнього реаліті-шоу.

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Алек та Хіларія Болдвін знімуть реаліті-шоу про їхню родину

Проєкт матиме назву "The Baldwins" і вийде на американському каналі TLC у 2025 році.

У короткому відео 66-річний актор та його 40-річна дружина ведуть глядачів у віртуальну екскурсію своїм сімейним життям, демонструючи їхню взаємодію та розповідаючи про щоденні аспекти виховання семи дітей.

Ми запрошуємо вас у наш дім, щоб відчути злети й падіння, хороше, погане, дикість та божевілля. Дім – це місце, де ми любимо бувати найбільше,

– говорять Алек і Хіларія Болдвін.

Що відомо про родину Алека Болдвіна

Родина Алека та Хіларії Болдвін нараховує семеро дітей: Кармен Габріелла (10 років), Рафаель Томас (8 років), Леонардо Енджел Чарльз (7 років), Ромео Алехандро Девід (5 років), Едуардо Пао Лукас (3 роки), Марія Лусія Вікторія (2 роки) і Іларія Каталіна Ірена (14 місяців).

Крім того, до Алек є батьком 27-річної доньки Айленд Болдвін, яка народилася в попередньому шлюбі з Кім Бейсінгер.

Актор та інструкторка йоги познайомилися у 2011 році, а їхні стосунки узаконили у 2012 році.