Неперевершене кіно, яке вартує перегляду: 4 знакові фільми з Аленом Делоном

Французький актор Ален Делон – зірка світового кіно. Він відійшов у вічність 18 серпня, однак пам'ять про нього і надалі житиме у фільмах. Доробок Алена Делона налічує понад 100 різноманітних ролей, багато з яких варті уваги.

Ален Делон не мав спеціальної освіти, служив у морській піхоті, працював то вантажником, то офіціантом. Але його дивовижна зовнішність та статура не залишилися непоміченими. У 1957 році почалась його кар'єра як актора. Ален Делон жив кіномистецтвом: на піку його популярності за рік виходило до шести фільмів. Кіно 24 розповість про найкращі стрічки за його участю, на які точно варто звернути увагу.

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"На яскравому сонці"

Перша екранізація роману Патриції Гайсміт про містера Ріплі розповідає про друга багатого чоловіка, який спершу здається глядачеві безхарактерним. Та потім персонаж розкривається і дає зрозуміти, що готовий на шалені вчинки.

Це перший фільм, що приніс справжнє визнання Алену Делону. Він став першим виконавцем ролі Тома Ріплі – шахрая, лиходія та вбивці.

"На яскравому сонці": дивіться трейлер онлайн

"Рокко та його брати"

У центрі сюжету художнього фільму – брати Паронді, які вирушають до Мілана у пошуках кращого життя. Однак їм доводиться стикатися з неприємностями та багато конфліктувати між собою.

Жрама отримала "Великий приз" журі на Венеційському кінофестивалі та кілька інших нагород. Це був перший фільм, що отримав успіх в Італії, хоч він зазнав цензури через кілька сцен. Ален Делон зіграв одного з братів – Рокко Паронді.

"Рокко та його брати": дивіться трейлер онлайн

"Самурай"

Кримінальний трилер у стилі неонуар зображає професійного вбивцю, який намагається зрозуміти, хто найняв його на роботу, а також паризького комісара, який прагне його зловити. Їхні шляхи дивним чином перетинаються.

Ален Делон зіграв злочинця – Джефа Костелло. Стрічку називають однією з найестетичніших. Цей фільм вплинув на багато інших робіт та режисерів.

"Самурай": дивіться трейлер онлайн

"Леопард"

Стрічка розповідає про князя Берта Ланкастера та сицилійську аристократію на тлі політичних змін, що відбуваються в Італії. Старі й нові цінності стикаються, а на зміну леопардам приходять шакали.

Фільм, у якому Ален Делон зіграв Танкреді Фальконері, енергійного племінника головного героя, отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Стрічка зайняла вершину світового кіномистецтва та остаточно зробила Делона головним актором європейського кіно.

"Леопард": дивіться трейлер онлайн

Ален Делон помер 18 серпня у віці 88 років. В останні роки свого життя він підтримував Україну.