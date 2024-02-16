Путінська шл**ндра, – Байкова різко відповіла Меган Фокс на недолугий жарт про українських жінок

Відома у всьому світі українська супермодель Аліна Байкова різко відповіла Меган Фокс, яка днями принизила українок, назвавши їх "надувними ляльками". Згодом акторка перепросила, утім, було вже надто пізно.

Хвиля хейту та обурених коментарів посипались на зірку "Трансформерів", серед них свою реакцію також залишила всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова.

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Аліна Байкова відреагувала на скандальну публікацію Меган Фокс

Коментар від Байкової з'явився під постом акторки в соцмережах. Крім цього, на її особистій сторінці, на яку підписано понад 4,1 мільйона людей, супермодель залишила кілька "привітних слів" на адресу Фокс.

Подруго, помрій! І продовжуй намагатися! Але наразі ти залишаєшся маленькою путінською шл**ндрою,

– написала Байкова у коментарях під постом.

Знімок свого коментаря модель опублікувала в інстаграм сторіс, де написала обурливий текст та вилаялась на Меган Фокс.

Як же задовбали ці безмозкі с*ки, які намагаються виглядати як українські надувні секс-ляльки. Тому що бути схожою на українок – нереально. Для цього треба мати, як мінімум, мізки й серце, щоб функціонувати... Закладаюся, що вона тупа. Побачите, як вона проголосує за Трампа,

– дописала Аліна.



Меган Фокс втрапила у скандал / Скриншот зі сторіс

Меган Фокс недолуго пожартувала над українськими жінками

Актриса з "Трансформерів" намагалася принизити українських жінок, але після хвилі критики вона перепросила, сказавши, що "зовсім не це мала на увазі". Під останнім фото, яке зірка опублікувала з вечірки, вона недолуго пожартувала, через що отримала шквал хейту й обурення, як українських, так і закордонних підписників.

О Боже, подивіться, як я змінилася... я зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я мала вигляд, як українська надувна лялька. Насправді ж, я маю вигляд, як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії,

– написала Фокс.