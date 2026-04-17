Не в Україні: де зараз Аліса Лукшина, яка зіграла головну дитячу роль у серіалі "Тільки кохання"

Аліса Лукшина – українська акторка, яка прославилася ще у дитинстві. Популярність до дівчини прийшла після серіалу "Тільки кохання", в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Лукшина вже тривалий час не з'являється на екрані й зникла з українського інформаційного простору.

Дивіться також Від студентських років до "Холостяка": як змінився Тарас Цимбалюк

Де зараз Аліса Лукшина?

Аліса Лукшина проживає в Токіо. Дівчина веде блог в інстаграмі, який налічує понад 60 тисяч підписників, щоправда, російською мовою. Вона розповідає підписникам про життя у Японії.

Схоже, Аліса продовжує розвивати акторську кар'єру за кордоном. Наприклад, наприкінці березня вона опублікувала в інстаграмі відео, де повторює текст японською мовою перед пробами.

Що відомо про Алісу Лукшину?

Аліса Лукшина вже давно не дитина – 8 лютого їй виповнилося 27 років. Дівчина мріяла стати архітекторкою, проте у 9 років її затвердили на головну дитячу роль у серіалі "Тільки кохання".

У серіалі акторка грає Марійку – доньку успішного архітектора Дениса, який втрачає дружину в автокатастрофі. Дівчинка хоче знайти для батька нову дружину, а для себе матір. Проте, коли у житті сім'ї з'являється співачка Альбіна, Марійка не приймає її.

Згодом у жінки появляється конкурентка – вчителька англійської мови Ольга, яку на екрані втілила польська акторка Магдалена Гурська.

Аліса Лукшина у серіалі "Тільки кохання" / Кадр із серіалу

Лукшина взяла участь у понад 55 проєктах. Окрім "Тільки кохання", акторка знялась у серіалах "Повернення Мухтара" (7 – 8 сезони), "Центральна лікарня", "Родинні зв'язки" та інших.

У доробку Аліси є й фільми, зокрема "Рівень секретності 18", "Жилець", "Черкаси", "Помада".

До речі, раніше ми писали, куди зникли актори українського трилера "Штольня", який вийшов 20 років тому.