Як зараз виглядає і куди зникла зірка підліткових комедій Аманда Байнс

На початку 2000-х її обличчя було буквально всюди. Аманда Байнс грала незграбних, але чарівних дівчат, закохувалася в голлівудських красенів і змушувала глядачів сміятися до сліз. Здавалося, попереду на неї чекають десятки головних ролей та престижні нагороди. Але Голлівуд, як відомо, не завжди дотримується щасливих сценаріїв.

У 2010 році Аманда Байнс несподівано залишила кіно у віці 24 років. Після цього її життя супроводжували гучні скандали, проблеми зі здоров'ям та невдалі стосунки. Тож де зараз і як живе колись популярна акторка - розповідає 24 Канал.

Як Аманда Байнс стала зіркою



Аманда Байнс / Фото з відкритих джерел



Аманда народилася 3 квітня 1986 року в Каліфорнії. Її батько працював стоматологом, а мама – офіс-менеджеркою. З дитинства дівчинка захоплювалася акторством, брала участь у театральних постановках і навіть відвідувала курси стендапу.

Уже в 10 років вона потрапила до популярного шоу Nickelodeon All That, а згодом отримала власну програму The Amanda Show.



Аманда Байнс / Фото imdb

Справжню славу їй принесли підліткові комедії "Чого хоче дівчина" (2003), "Вона – чоловік" (2006), "Лак для волосся" (2007) та "Сідні Вайт" (2007).

Байнс стала однією з найпопулярніших молодих акторок Голлівуду. Здавалося, ще трохи – і вона наздожене Джулію Робертс. Але у 2010 році знаменитість раптом оголосила, що більше не хоче зніматися.

Скандали та проблеми із законом

Останньою кінороботою Байнс стала комедія "Відмінниця легкої поведінки" з Еммою Стоун.

Згодом в інтерв'ю акторка зізналася, що була незадоволена своєю зовнішністю та грою у фільмі. Також вона розповіла про зловживання психоактивними речовинами, яке негативно вплинуло на її життя.



У 2012 році Байнс потрапила в низку скандалів, пов'язаних із порушеннями правил дорожнього руху та проблемами із законом. Пізніше акторка проходила психіатричне лікування.

У 2013 році суд передав контроль над частиною її особистих і фінансових рішень матері. Опіка тривала майже дев'ять років і завершилася лише у березні 2022-го.

Сама Аманда згодом неодноразово говорила про бажання відновити самостійність і повернути контроль над власним життям.

Що відомо про особисте життя акторки

У 2020 році Байнс оголосила про заручини з Полом Майклом, з яким познайомилася наприкінці 2019-го. Утім, стосунки виявилися нестабільними: закохані неодноразово розходилися та мирилися, а зрештою розірвали роман.

Нині акторка зустрічається із Закарі Ханом, який працює у сфері організації заходів.

У жовтні 2026 року папараці сфотографували пару під час прогулянки Лос-Анджелесом. Закохані зайшли по каву та провели час разом.

Де зараз Аманда Байнс і чим займається



Аманда Байнс та Закарі Ханом /Фото Вікриті джерела



У 2026 році Аманда Байнс вирішила спробувати себе в новому амплуа. Колишня зірка підліткових комедій запустила власний бренд New York $peed, який спеціалізується на дизайнерських сумках. Щоправда, покупці оцінили її творчість неоднозначно: у вересні сумки вартістю 218 доларів викликали суперечки в соцмережах. Одні захоплювалися незвичайним дизайном, інші дивувалися ціні.

Але найцікавіше сталося у жовтні. Байнс повідомила в інстаграмі про роботу над загадковим проєктом "Kendall". Судячи з оприлюднених фрагментів сценарію, історія розповідатиме про дівчину, чиє життя руйнується після зникнення коханого. Акторка заявила, що проєкт уже перебуває у виробництві, проте поки не уточнила, чи це буде фільм, серіал або щось інше.

Раніше ми вже розповідали про голлівудських акторів, які були закохані в колег.