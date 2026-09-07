$3,2 мільйона за будинок у Голлівуді: Аманда Сейфрід виставила на продаж розкішну оселю

Поки хтось мріє хоча б про квартиру, де в шафу можна запхати всі речі, Аманда Сейфрід вирішила продати свій будинок у Лос-Анджелесі. І просить за нього чимало — $3,195 мільйона

Як повідомляє dailymail, будинок акторки розташований у Hollywood Hills, буквально за кілька кроків від Runyon Canyon.

Що продає Аманда Сейфрід

Ціна: $3,195 млн

Рік побудови: 1916

Площа: близько 254 м²

Ділянка: близько 846 м²

Спальні: 3

Ванні кімнати: 3

Локація: Hollywood Hills, Лос-Анджелес



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Будинок має майже столітню історію. Він захований за приватними воротами та густою зеленню, тому з вулиці не надто схожий на помешкання знаменитості.

Чому Сейфрід продає будинок



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Причина пов'язана зі зміною способу життя акторки. Нині Сейфрід переважно живе на фермі в штаті Нью-Йорк, куди переїхала заради спокійнішого життя подалі від голлівудського шуму.



Будинок Аманди Сейфрід / Фото Jeremy Spann



Разом із чоловіком Томасом Садоскі вона придбала будинок там ще у 2013 році. Їхні діти ростуть не в Голлівуді, а сама акторка неодноразово говорила про переваги життя на природі.За словами Сейфрід, переїзд за місто дав їй більше приватності, спокою та можливості жити ближче до природи.

Тим більше що Сейфрід сама зізнавалася: саме життя за містом стало для неї важливою частиною більш збалансованого способу життя.

Поки Аманда Сейфрід продає свій голлівудський будинок за мільйони, пропонуємо зазирнути на город Памели Андерсон.