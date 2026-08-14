Вони повернулися: "Американська історія жахів" показала найшокуючіший тизер 13 сезону

Схоже, Райан Мерфі вирішив, що 13 сезон – чудовий привід зібрати всіх, за ким глядачі встигли скучити. І це було дуже несподівано. І це буде справді ефектно.

Як повідомляє justjared, у новому тизері "Американської історії жахів" знову з’являються знайомі персонажі з попередніх сезонів — і навіть Джессіка Ленґ.

У кадрі можна побачити Констанс Ленґдон, Кая Андерсона, Корделію Гуд, Марі Лаво, Медісон Монтгомері, Твісті та інших улюбленців фанатів. Тобто це вже не просто хорор, а своєрідна зустріч випускників, де майже всі чомусь досі живі.

"Американської історії жахів 13": дивитись трейлер

Цікаво, що деякі актори зіграють одразу кількох персонажів із різних сезонів. Наприклад, Еван Пітерс навіть з’явиться у сцені, де фактично розмовляє сам із собою.

Прем’єра 13 сезону запланована на 24 вересня на FX та Hulu. І, схоже, цього разу Мерфі вирішив грати на найнадійнішій карті – ностальгії. Новий сезон матиме 13 епізодів тривалістю 30 хвилин.

До речі, саме цього тижня вийшов новий трейлер "Веріті"– екранізації психологічного трилера Коллін Гувер з Анн Гетевей, Дакотою Джонсон і Джошем Гартнеттом. Прем’єра запланована на 2 жовтня 2026 року, а судячи з трейлера, спокійного перегляду тут не обіцяють.