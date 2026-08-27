Політичні змови, мільйони й токсичні родини: 5 серіалів для тих, кому мало просто драми

Є серіали, які дивишся для фону, поки готуєш вечерю. А є ті, після яких вечеря давно згоріла, телефон розрядився, а ви все ще намагаєтеся зрозуміти, чому дорослі, успішні й начебто розумні люди знову зробили абсолютно катастрофічний вибір.

Саме такими є ці п’ять драм, які 24 Канал зібрав у добірку серіалів – тут вистачає політичних скандалів, грошей, злочинів, сімейних війни та героїв, яким явно бракує одного простого навику: зупинитися вчасно.

"Газліт"

Жанр: біографічна драма, політичний трилер, історична драма

IMDb: 7,3

"Газліт" розповідає історію Вотергейтського скандалу, але робить це не лише з погляду президента Ніксона. У центрі – Марта Мітчелл у виконанні Джулії Робертс, дружина генерального прокурора США Джона Мітчелла, яка однією з перших починає говорити про те, що щось у цій історії дуже не так. І замість того, щоб уважно її вислухати, система обирає значно простіший варіант – виставити її проблемною

"Газліт": дивитись трейлер

"Індустрія"

Жанр: драма, фінансова драма, трилер, dark comedy

IMDb: 7,5

Серіал переносить нас у лондонський світ інвестиційного банку Pierpoint, де випускники конкурують за кілька постійних посад. Тут амбіції, секс, наркотики, гроші, маніпуляції та корпоративні війни змішані приблизно в тій самій пропорції, що й алкоголь у коктейлі людини, яка завтра зранку має важливу презентацію.

"Індустрія": дивитись трейлер

"Обвинувачені"

Жанр: кримінальна драма, антологія, трилер

IMDb: 7,0

Кожен епізод розповідає нову історію людини, яка опинилася на лаві підсудних. Глядач бачить обвинуваченого вже перед вироком, а потім серія повертається назад, поступово показуючи, як звичайна людина опинилася в надзвичайній ситуації. І головне питання тут часто не «винен чи ні?», а як далеко може завести одна неправильна дія.

"Обвинувачені": дивитись трейлер

"Ранчо Даттонів"

Жанр: неовестерн, драма, кримінальна драма

IMDb: 8,6

Кевін Костнер грає Джона Даттона – голову могутньої родини, яка володіє одним із найбільших ранчо в США. Але спокійно милуватися горами тут не вийде: на землю претендують забудовники, корпорації, представники індіанської резервації та буквально всі, кому заманеться отримати шматок цього раю. Ну і, звісно, найбільші проблеми часто виникають усередині самої родини.

"Ранчо Даттонів": дивитись трейлер

"Покерфейс"

Жанр: детектив, кримінальна комедія, mystery, драма

IMDb: 7,7

Головна героїня Чарлі Кейл має незвичайний талант: вона буквально відчуває, коли людина бреше. Вона вирушає в дорогу на своєму Plymouth Barracuda, знайомиться з новими людьми й постійно опиняється поруч із черговим злочином, який просто не може залишити без уваги.

"Покерфейс": дивитись трейлер

Ну і дасерт - добірка детективних серіалів, які вас точн озацікавлять.