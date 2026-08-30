5 фільмів для перегляду з дітьми, які батьки теж додивляться до кінця

Є фільми, які хочеться дивитися всією родиною, але без нудного «ну це ж дитяче, потерпи». Тут якраз той випадок. У цих стрічках дорослі герої опиняються серед дітей, говорячих тварин, магії та абсолютно неконтрольованого хаосу – і чомусь саме їм доводиться з цим усім розбиратися.

24 Канал зібрав п’ять легких комедій для сімейного вечора. Деякі з них критики не надто полюбили, зате глядачі давно пробачили їм усе. Бо іноді від хорошого сімейного фільму потрібно не так уже й багато: щоб дітям було смішно, а дорослі не дивилися на годинник кожні десять хвилин.

"Лисий нянька"

Рік: 2005

Жанр: комедія, сімейний, екшн

IMDb: 5,6

"Лисий нянька" / Фото imdb



Він Дізель грає морського котика Шейна Вулфа, який звик до небезпечних спецоперацій. Але після проваленої місії його відправляють охороняти п’ятьох дітей загиблого науковця. І раптом найскладнішим завданням у кар’єрі стають не злочинці, а підгузки, домашні завдання та дитячі істерики.

Що кажуть критики: вони були безжальні: Rotten Tomatoes дав лише 21%. Водночас сайт окремо відзначає, що Дізель кумедно пародіює власний образ суворого героя.

"Ніч у музеї"

Рік: 2006

Жанр: комедія, фентезі, пригоди

IMDb: 6,5



"Ніч у музеї / Фото imdb



Бен Стіллер влаштовується нічним охоронцем у музеї природознавства. Здавалося б, спокійна робота для людини, яка просто хоче трохи стабільності. Але після заходу сонця експонати оживають: динозаври бігають залами, історичні постаті сваряться, а охоронцю залишається лише намагатися пережити зміну.

Що кажуть критики: на imdb вони назвали фільм неоднозначним. The Washington Post відзначив, що це весела пригода з приємною ідеєю оживлення історії, тоді як Variety дорікав стрічці за надмірну кількість спецефектів і хаосу.

"Зачарована"

Рік: 2007

Жанр: фентезі, комедія, романтика, мюзикл

IMDb: 7,1



"Зачарована" / Фото imdb



Принцеса Жизель живе у справжній казці, але зла королева відправляє її просто в сучасний Нью-Йорк. Тут немає ні чарівного лісу, ні співочих тваринок, зате є метро, адвокат і дуже дивні правила реального світу.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає його дотепним переосмисленням казкових штампів і особливо хвалить Емі Адамс. На Metacritic – 75 балів, причому 88% рецензій позитивні.

"Зоонаглядач"

Рік: 2011

Жанр: комедія, сімейний, фентезі, романтика

IMDb: 5,2



"Зоонаглядас" / Фото imdb



Грифін – добрий працівник зоопарку, який значно краще знаходить спільну мову з тваринами, ніж із жінками. Коли він вирішує залишити роботу заради особистого життя, звірі раптом порушують власний кодекс мовчання й починають його вчити мистецтва залицяння.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes має лише 13%, а Metacritic – 30/100. Водночас Роджер Еберт поставив фільму 75/100 і відзначив саме легкий гумор.

"Александр і жахливий, кошмарний, нехороший, дуже поганий день"

Рік: 2014

Жанр: комедія, сімейний

IMDb: 6,2



"Александр і жахливий, кошмарний, нехороший, дуже поганий день" / Фото imdb



11-річний Александер переконаний, що в нього найгірший день у світі: жувальна гумка у волоссі, невдачі одна за одною, і ніхто з родини не сприймає його драму серйозно. Але потім виявляється, що поганий день вирішив відвідати всю сім’ю – і тепер батьки та діти разом потрапляють у низку катастроф.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає фільм милим, доволі приємних та легким. Цікавий сюжет, приємна атмосфера у дусі легкого американського кіно для всієї родини.

Ну а на вечір заплануйте собі ці легкі фільми – буде весело.