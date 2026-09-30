5 напружених фільмів початку 2000-х
Початок нульових подарував нам не лише джинси з максимально низькою посадкою та телефони, які переживали падіння з третього поверху. Саме тоді вийшло чимало трилерів, які й сьогодні здатні змусити відкласти телефон і перевірити, чи точно замкнені двері.
Зібрали 5 напружених трилерів 2000–2004 років – із замкненими кімнатами, дивними мотелями, кілерами й сюжетами, після яких доведеться кілька хвилин мовчки дивитися на титри.
"Пам'ятай"
Рік: 2000
IMDb: 8,4
Леонард намагається знайти вбивцю своєї дружини, але має одну невеличку проблему: після травми він не здатен формувати нові спогади. Тому чоловік залишає собі фотографії, записки та татуювання з підказками. А Крістофер Нолан на додачу розповідає історію так, щоб проблеми з пам'яттю невдовзі почалися вже у глядача.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 94% позитивних рецензій. Оглядачі високо оцінили незвичайну структуру історії та те, як Нолан буквально змушує глядача відчути дезорієнтацію головного героя.
"Пам'ятай": дивитись трейлер
"Кімната страху"
Рік: 2002
IMDb: 6,8
Після переїзду до нового будинку Мег разом із донькою ховається від грабіжників у спеціальній захищеній кімнаті. Звучить непогано – поки не з'ясовується, що саме всередині цієї кімнати лежить те, заради чого злочинці й прийшли.
Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає стрічку майстерно зробленим трилером, який виграє завдяки режисурі Фінчера та грі Джоді Фостер. 76% рецензій критиків – позитивні.
"Кімната страху": дивитись трейлер
"Телефонна будка"
Рік: 2002
IMDb: 7,1
Самовпевнений піарник Стю відповідає на дзвінок у телефонній будці посеред Нью-Йорка. На іншому кінці – незнайомець зі снайперською гвинтівкою, який попереджає: покладеш слухавку – помреш.
Практично весь фільм Колін Фаррелл проводить біля однієї телефонної будки. І це якимось дивом напруженіше, ніж половина сучасних блокбастерів із бюджетом у 200 мільйонів.
Що кажуть критики: стрічка має 72% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначали швидкий темп і гру Фаррелла, завдяки яким проста концепція перетворилася на справжній нервовий атракціон.
"Телефонна будка": дивитись трейлер
"Ідентифікація"
Рік: 2003
IMDb: 7,3
Десятеро незнайомців через сильну зливу опиняються в ізольованому мотелі посеред Невади. Незабаром вони починають помирати один за одним, а решта намагається зрозуміти, хто з них убивця.
Що кажуть критики: у фільму 64% на Rotten Tomatoes. Консенсус критиків простий: фінальні повороти або дуже сподобаються, або страшенно роздратують. Зате байдужими залишитися складно.
"Ідентифікація": дивитись трейлер
"Співучасник"
Рік: 2004
IMDb: 7,5
Таксист Макс підбирає ввічливого чоловіка на ім'я Вінсент, який пропонує добре заплатити за кілька поїздок нічним Лос-Анджелесом. Незабаром з'ясовується, що пасажир – професійний кілер, а його зупинки зовсім не туристичні.
Що кажуть критики: фільм має 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають нічний Лос-Анджелес Майкла Манна та незвичну для Круза холодну й загрозливу роль.
"Співучасник": дивитись трейлер
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