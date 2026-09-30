Зібрали 5 напружених трилерів 2000–2004 років – із замкненими кімнатами, дивними мотелями, кілерами й сюжетами, після яких доведеться кілька хвилин мовчки дивитися на титри.

"Пам'ятай"

Рік: 2000

IMDb: 8,4

Леонард намагається знайти вбивцю своєї дружини, але має одну невеличку проблему: після травми він не здатен формувати нові спогади. Тому чоловік залишає собі фотографії, записки та татуювання з підказками. А Крістофер Нолан на додачу розповідає історію так, щоб проблеми з пам'яттю невдовзі почалися вже у глядача.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 94% позитивних рецензій. Оглядачі високо оцінили незвичайну структуру історії та те, як Нолан буквально змушує глядача відчути дезорієнтацію головного героя.

"Пам'ятай": дивитись трейлер

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"Кімната страху"

Рік: 2002

IMDb: 6,8

Після переїзду до нового будинку Мег разом із донькою ховається від грабіжників у спеціальній захищеній кімнаті. Звучить непогано – поки не з'ясовується, що саме всередині цієї кімнати лежить те, заради чого злочинці й прийшли.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає стрічку майстерно зробленим трилером, який виграє завдяки режисурі Фінчера та грі Джоді Фостер. 76% рецензій критиків – позитивні.

"Кімната страху": дивитись трейлер

"Телефонна будка"

Рік: 2002

IMDb: 7,1

Самовпевнений піарник Стю відповідає на дзвінок у телефонній будці посеред Нью-Йорка. На іншому кінці – незнайомець зі снайперською гвинтівкою, який попереджає: покладеш слухавку – помреш.

Практично весь фільм Колін Фаррелл проводить біля однієї телефонної будки. І це якимось дивом напруженіше, ніж половина сучасних блокбастерів із бюджетом у 200 мільйонів.

Що кажуть критики: стрічка має 72% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначали швидкий темп і гру Фаррелла, завдяки яким проста концепція перетворилася на справжній нервовий атракціон.

"Телефонна будка": дивитись трейлер

"Ідентифікація"

Рік: 2003

IMDb: 7,3

Десятеро незнайомців через сильну зливу опиняються в ізольованому мотелі посеред Невади. Незабаром вони починають помирати один за одним, а решта намагається зрозуміти, хто з них убивця.

Що кажуть критики: у фільму 64% на Rotten Tomatoes. Консенсус критиків простий: фінальні повороти або дуже сподобаються, або страшенно роздратують. Зате байдужими залишитися складно.

"Ідентифікація": дивитись трейлер

"Співучасник"

Рік: 2004

IMDb: 7,5

Таксист Макс підбирає ввічливого чоловіка на ім'я Вінсент, який пропонує добре заплатити за кілька поїздок нічним Лос-Анджелесом. Незабаром з'ясовується, що пасажир – професійний кілер, а його зупинки зовсім не туристичні.

Що кажуть критики: фільм має 86% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають нічний Лос-Анджелес Майкла Манна та незвичну для Круза холодну й загрозливу роль.

"Співучасник": дивитись трейлер

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