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11 вересня, 22:10
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Трилери 90-х, які досі працюють краще за половину сучасного кіно

Людмила Онуфреїв

Якщо вам здається, що сучасні трилери надто часто складаються з темного фільтра, нервової музики та героя, який 15 хвилин шукає очевидну відповідь, саме час повернутися у 90-ті. Тоді сценаристи ще не боялися дивних ідей, режисери – довгих сцен, а глядачі не вимагали пояснити сюжет у перші десять хвилин.

24 канал зібрав трилери 90-х, які й сьогодні чудово тримають у напрузі.

"Без обличчя" 1997

IMDb: 7,3
Режисер: Джон Ву
У ролях: Джон Траволта, Ніколас Кейдж, Джоан Аллен


"Без обличчя" 1997  /Фото imdb

Агент ФБР Шон Арчер роками полює на терориста Кастора Троя. Нарешті він його ловить – але ціною цього стає власне обличчя. Щоб проникнути у злочинне угруповання, Арчер погоджується на експериментальну операцію й отримує обличчя Троя.

Проблема лише в тому, що Трой прокидається з коми. І тепер він теж отримує чуже обличчя – обличчя самого Арчера.

Що кажуть критики: вони зустріли фільм значно тепліше, ніж можна було очікувати від бойовика з настільки шаленим сюжетом. На Metacritic він має 82/100, а 88% критичних рецензій позначені як позитивні. На Rotten Tomatoes – 93% позитивних рецензій. Критики особливо відзначали хімію Траволти й Кейджа та фірмовий стиль Джона Ву.

"12 мавп"  1995

IMDb: 8,0
Режисер: Террі Гілліам
У ролях: Брюс Вілліс, Бред Пітт, Медлін Стоу


"12 мавп" 1995  /Фото imdb


Майбутнє людства виглядає приблизно так, як прогноз погоди після особливо невдалого понеділка: більшість населення загинула через смертельний вірус, а ті, хто залишився, живуть під землею.

Засудженого Джеймса Коула відправляють у минуле, щоб він знайшов джерело епідемії. Але подорожі в часі – штука нервова, тому незабаром герой уже сам не розуміє, де реальність, де спогади, а де його психіка просто вирішила піти у відпустку.

Що кажуть критики: У фільму 75/100 на Metacritic, а Rotten Tomatoes дає йому 88% позитивних рецензій. Критики особливо хвалили режисуру Гілліама, атмосферу та акторські роботи.

"Сутичка" 1995

IMDb: 8,3
Режисер: Майкл Манн
У ролях: Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, Вел Кілмер


"Сутичка" 1995  /Фото imdb

Професійний злочинець Ніл Макколі планує останнє велике пограбування. На іншому боці закону – детектив Вінсент Ханна, який буквально живе своєю роботою.

Двоє професіоналів поступово наближаються один до одного, прекрасно розуміючи, що рано чи пізно зустрінуться вже не за чашкою кави.

Що кажуть критики: на Metacritic фільм має 76/100. Критики називали його одним із найрозумніших кримінальних трилерів свого часу, окремо відзначаючи режисуру Майкла Манна, атмосферу та акторські роботи. Rotten Tomatoes дає "Сутичці" 84% від критиків.

"Куб" 1997

IMDb: 7,1
Режисер: Вінченцо Наталі
У ролях: Ніколь де Бур, Моріс Дін Вінт, Девід Г'юлетт


"Куб" 1997  /Фото imdb


Кілька незнайомців прокидаються у дивній конструкції з безлічі однакових кімнат. Вони не знають, хто їх сюди помістив і навіщо. А ще деякі кімнати обладнані смертельними пастками.

Щоб вибратися, героям доводиться об'єднати свої знання: хтось розбирається в математиці, хтось – в архітектурі, хтось – у втечах. Щоправда, дуже швидко з'ясовується, що найбільшою проблемою може бути зовсім не сам лабіринт, а люди всередині нього.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes у "Куба" 61%, а критики відзначають його напружений темп і незвичайну ідею.

Metacritic оцінює фільм у 61/100. Серед плюсів критики називали винахідливість режисера та здатність створити атмосферу клаустрофобії практично з одного декораційного простору.

"Фарґо" 1996

IMDb: 8,1
Режисери: Джоел та Ітан Коени
У ролях: Френсіс Макдорманд, Вільям Г. Мейсі, Стів Бушемі


"Фарґо" 1996  /Фото imdb

Продавець автомобілів Джеррі Ландегаард придумує геніальний, як йому здається, план: наймає двох злочинців, щоб вони викрали його дружину, а потім він отримає викуп. Що може піти не так? Практично все.

Що кажуть критики: абсолютний фаворит цієї добірки за оцінками критиків. На Metacritic фільм має 88/100, а 92% критичних рецензій позитивні. Роджер Іберт поставив фільму максимальну оцінку, відзначивши, як історія поєднує сатиру, комедію, напругу та насильство.

Маємо для вас добірку класних фільмів, які йдуть понад три години.

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