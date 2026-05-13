Де зараз акторка Анастасія Іванюк, яка зіграла роль психологині Оксани у "Прикордонниках"

Ви точно бачили цю талановиту акторку в українських серіалах "Прикордонники", "Дрібне пташеня", "Ліки від минулого" та багатьох інших. Анастасія Іванюк активно знімається в українських фільмах і серіалах, а також грає на театральній сцені.

І з кожною новою роллю дедалі більше закохує у себе українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Анастасія Іванюк, у яких проєктах її можна буде побачити найближчим часом, а також що відомо про особисте життя акторки.

Дивіться також 3 нові українські серіали лише на 4 епізоди, які можна подивитися всього за один вечір

Де зараз Анастасія Іванюк?

Українська акторка Анастасія Іванюк сьогодні продовжує активно працювати як на театральній сцені, так і на знімальних майданчиках. Зокрема, вже у серпні глядачі побачать її у фільмі "Потяг "Червона Рута"", де акторка виконала одну з ролей.

Також Анастасія долучилася до акторського складу нового фільму "Родичі" українського продюсера Євген Таллер. У стрічці вона зіграє Марічку – дівчину, яка приїжджає до бабусі на ювілей і потрапляє у низку кумедних ситуацій. Світлинами зі знімальних майданчиків та моментами зі свого життя акторка ділиться в інстаграмі.

На її сторінці можна побачити кадри з бекстейджів різних проєктів, у яких вона бере участь. Серед останніх – серіал "Скарби", фільм "Вічник", "Дрібне пташеня" та багато інших.

Що відомо про особисте життя акторки?

Анастасія часто публікує фото зі своїм коханим – українським актором Дмитро Соловйов. Пара виглядає дуже щасливою.

Хоча наразі вони не одружені, закохані часто разом з'являються на допрем'єрних показах та інших заходах, а також тішать прихильників спільними світлинами, через які відчуваються їхні теплі стосунки та щирі почуття.

Анастасія Іванюк – психологиця Оксана із "Прикордонників": чи буде 3-ій сезон?

Однією з найвідоміших ролей Анастасії Іванюк стала роль психологині Оксани в українському серіалі "Прикордонники".

Акторка знялася у двох сезонах проєкту, який настільки полюбився глядачам, що багато хто досі очікує на продовження. Однак у відвертому інтерв'ю для YouTube-каналу "Кіно.Uа" Анастасія вперше розповіла, що наразі третій сезон серіалу не планують знімати, попри численні очікування фанатів.

Інтерв'ю Анастасії Іванюк: дивіться відео онлайн

Тож, якщо ви вже знайомі з творчістю Анастасії Іванюк завдяки серіалу "Прикордонники", варто звернути увагу й на інші проєкти за участю акторки.