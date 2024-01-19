Українська акторка шокувала моторошними спогадами про життя в окупації

Анастасія Пустовіт є акторкою театру та кіно, а також волонтеркою. На самому початку великої війни вона разом зі своєю сім'єю опинилася в окупації.

Після 24 лютого родина Пустовіт одразу поїхала в селище Немішаєве, яке розташоване між Бучею і Бородянкою, думаючи, що там буде безпечніше, ніж у Києві. Утім, на жаль, сподівання виявились даремними.

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Анастасія Пустовіт пережила окупацію

Акторка зізнається, що їй з сім'єю просто пощастило, адже поряд з ними був російський офіцерський склад, а не звичайні мобілізовані, які тим часом ґвалтували, вбивали та чинили насилля над людьми у Бучі. Тому Анастасія дозволила собі бути доволі принциповою з окупантами, впевнено відповідаючи на їхні закиди.

Однак тепер акторка зізнається, що вона поводилася так сміливо лише тому, що про жахи, які відбувалися зовсім поруч, вони на той момент ще не знали.

З доступом до інформації було туго, зв'язок зник десь після 26-го. Вони ж били по вишках. Російські військовослужбовці прекрасно знали, що роблять. Коли вони дізналися, що у нас лишився газ, прийшли й перебили трубу. Коли знайшли неробочу маленьку електростанцію, розстріляли й ту,

– розповіла Анастасія.

Акторка казала, що вони навіть не розуміли, що перебувають в окупації, адже тоді такими термінами ще не оперували.

Анастасія зізналась, що про усі жахи, які відбувались, вкрай важко згадувати, адже бачили вони дуже багато. Однак усе пережите глибоко закарбувалось в пам'яті та тепер має свої наслідки.

Страшно, коли ти бачиш людину і через пів години дізнаєшся про її смерть,

– поділилась Пустовіт.

Анастасія Пустовіт волонтерить з першого дня

Попри окупацію, Анастасія не дозволила собі сидіти, склавши руки, й з першого дня почала допомагати. Цим акторка займається і по сьогодні. Зараз інстаграм сторінка Пустовіт зовсім не виглядає так, як в інших блогерів. Акторка використовує свою медійність виключно для допомоги тим, хто цього найбільше потребує.

"Волонтерити ми почали з першого дня. Збирали кошти херсонцям, допомагали Антонівці. Потрібен був одяг, медикаменти, засоби гігієни. Дали оголошення в соцмережах, почали зносити речі, продукти та інше. Машинами відправляли в Бучу, Ворзель, намагалися пробитися в Бородянку, але в певний момент злякалися, бо там вже було гаряче. Ми зрозуміли, що кільце стискається і колись вони (окупанти, – 24 Канал) прийдуть до нас, – ділилась Анастасія.

Акторка організовує великі збори, закупляючи на ці кошти все необхідне для хлопців і дівчат на фронті. Зізнається, охоче пішла б також воювати, утім, коханий, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабної війни, відмовляє Анастасію та просить залишатись корисною на своєму місці.