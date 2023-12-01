Це ж серіал, – Цимбалару, яка зіграла роль Олени, висловилася про фінал "Жіночого лікаря"

Нещодавно завершився перший сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Для більшості глядачів його закінчення викликало хвилю бурхливих емоцій.

Чому так сталося та чи буде продовження історії Олены та Михайла, редакція 24 Каналу дізналася в акторки головної ролі серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" Анастасії Цимбалару.

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Що ви можете сказати про фінал, чи хотіли б ви, як глядач, іншого завершення історії?

Фінал першого сезону став абсолютно неочікуваним, як для глядача, так і для акторів проєкту. Персонаж Олени Руденко вирішує відправитися на фронт, щоб допомагати пораненим захисникам. Протягом серіалу вона не висловлювала подібного бажання, не було натяків на цей вчинок, тож і мені, як актрисі, було важко спрогнозувати подібний фінал. Але автори сценарію вирішили таким чином здивувати глядачів та дати зачіпку на можливий другий сезон. Чи залишиться Олена разом з Михайлом і будуватиме з ним сім'ю, як цього хоче глядач, чи все ж вирушить на фронт – мені теж не відомо.

Для глядачів вибір Олени Петрівни також був неочікуваним, чимало критики полилося на героїню за такий вчинок. Як ви реагуєте на коментарі людей?

Після виходу останньої серії серіалу мій інстаграм буквально вибухнув від повідомлень. Глядачі дуже чекали на повний хепі-енд між персонажами Олени та Михайла. Знаю, як країні полюбилася наша пара, тому так важко далося прийняття останньої серії. Обурення від такого фіналу глядач переносить на персонажа Олени Петрівни, адже вони так чекали, що Олена прийде до Михайла та визнає свої помилки.

Але ж це серіал! Все не може бути зрозуміло і легко! Адже треба буде рухати цю історію й далі. А от те, що глядач так повірив в правдивість цієї ситуації, говорить лише про те, що мені вдалося чесно та щиро передати це через екран,

– сказала Цимбалару.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн останню серію серіалу

Залишилось так багато питань після останньої серії. Чи варто очікувати продовження?

Можливо. У мене немає інформації стосовно другого сезону. Але є розуміння, що глядач дуже чекає на продовження щасливої історії Олени та Михайла.

Якщо продовження таки буде, як може розкритися Олена Петрівна у новому сезоні та як це бачите ви?

Передбачити щось дуже важко. Звісно, хотілося б, щоб у стосунках Олени та Михайла настав штиль, бо глядач втомився від постійних чвар між героями у першому сезоні серіалу. Хотілося б, щоб персонажі вчилися будувати дорослі стосунки, а Олена ще не раз змогла довести свій професіоналізм у лікарні.

Фінал "Жіночого лікаря" залишив після себе багато запитань

Зокрема, несподіване рішення Олени Руденко, яка вирішує стати бойовим медиком на фронті. Свого сина Олена відправляє до Польщі разом з дідусем, у той час, як сама планує надавати допомогу військовим на Запорізькому напрямку. При цьому, укінці серії вони помирились з Михайлом. Незрозуміло для глядачів, чи піде все-таки Олена на війну та чи будуть разом улюблені герої.

Окрім того, деяких шанувальників обурив вчинок Олени Руденко, яка залишає свого сина і йде на фронт. Утім Анастасія Цимбалару дала вичерпну відповідь і підтримала свою героїню у її виборі.

Для мене вчинок Олени надзвичайно сміливий, він викликає повагу та захоплення. Зараз майже 43 тисячі жінок проходять службу. І я схиляюся перед відвагою кожної з них!

– зізналась Анастасія Цимбалару.