Куди зник Анатолій Гнатюк, який впродовж 20 років був ведучим "Лото-Забави"

Анатолій Гнатюк – український актор, співак та телеведучий. З 2004 року він є заслуженим артистом України, а у 2015 році отримав звання народного артиста України.

Хтось пам'ятає його як ведучого легендарного шоу "Лото-Забава", а комусь пощастило бачити Анатолія Васильовича на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз артист і чим займається.

Де зараз Анатолій Гнатюк?

Зараз Анатолій Гнатюк не так часто з’являється в медійному просторі, однак відомо, що він продовжує служити в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка та з'являється у великій кількості вистав.

Що важливо, Анатолій не лише зосереджується на творчості, а й поєднує приємне з важливим та намагається якомога частіше дарувати свої концерти й творчість нашим військовим, аби розрадити та підбадьорити їх у такий непростий час.

Відомо, що Анатолій Гнатюк ще до повномасштабного вторгнення, починаючи з 2014 року, їздив з концертами на фронт. Однак після 2024 року не полишив цієї справи й часто вирушає на передову, аби дарувати нашим військовим гарний настрій та позитивні емоції. Він зізнається, що це дуже важко, але відчуває в собі це покликання та важливість такого служіння.

Я часто їжджу з концертами на фронт, починаючи з 2014 року. А після 2024 року ці концерти особливі. Я дуже хвилююся, бо їду туди – на передову. Але я артист і маю везти гарний настрій. Тому, коли я приїжджаю і бачу наших солдатів, наскільки вони заточені на перемогу та позитивні, то інколи не я піднімаю їм настрій, а я отримую цю енергію та оптимізм від них,

– розповідав актор.

Анатолій Гнатюк і шоу "Лото Забава": що відомо?

Понад 20 років Анатолій Гнатюк вів популярне шоу "Лото Забава". Він зізнавався, що абсолютно не розраховував на те, що це заняття в його житті буде довготривалим.

У 2003 році його запросили працювати в прямому ефірі лотереї, і з того часу телебачення принесло йому популярність та визнання. Звісно, на знімальному майданчику траплялися різні непередбачувані ситуації. Однак саме це й захоплювало глядачів та прихильників.

Актор розповідав про різні форс-мажорні моменти, коли потрібно було заповнювати паузи й тягнути час.

Я думав, що місяць-два попрацюю, а в результаті майже 22 роки... Якщо брати сценарій 100% програми, то десь 25% тексту я вчив напам'ять, а 75% – це чисто імпровізація. Мені подобалося працювати в прямому ефірі,

– розповів чоловік в інтерв'ю для каналу "Дім".

Саме тоді він починав співати "Смереку" разом із глядачами, розповідав вірші та кумедні історії. А сьогодні згадує про цей досвід із теплом у серці та усмішкою на обличчі.