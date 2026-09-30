Зірка "Анатомії Грей" Джессі Вільямс утретє став батьком

Новину актор вирішив повідомити без традиційного голлівудського фото з підписом на три абзаци. Замість цього Вільямс опублікував відео, де дістає з холодильника пляшечки з молоком. Натяк, погодьтеся, досить прозорий.

Як повідомляє pagesix, у ролику актор процитував фразу з фільму Спайка Лі "Do the Right Thing", пожартувавши, що хоче, аби його син говорив англійською, адже "достатньо вже того, що його звати Гектор".



Джессі Вільямс / Фото з Інстаграму



Тож, схоже, хлопчика назвали Гектором. Онієва теж поділилася новиною у соцмережах – вона показала маленькі ніжки новонародженого.

Про вагітність акторки стало відомо у травні. Тоді 34-річну Онієву помітили з округлим животом у Лос-Анджелесі, а згодом вона й сама показала вагітність в Instagram, коротко підписавши фото: "Vida" – "життя".

Познайомилися на зйомках, а потім таємно одружилися

Вільямс та Онієва познайомилися під час роботи над серіалом Amazon Prime "Готель Костіера", який знімали в Італії у 2025 році.



Вільямс та Онієва / Фото BACKGRID



Новонароджений став першою спільною дитиною Вільямса та Онієви, але третьою для самого актора. Від попереднього шлюбу з Арін Дрейк-Лі він виховує доньку Сейді, 12 років, і 11-річного сина Масео. Подружжя одружилося у 2012 році, розійшлося у 2017-му, а їхнє розлучення остаточно завершилося у 2020 році.

Стало відомо, що ще одна донька Пітта відмовилась від його зіркового прізвища.