Андрій Данилко став прототипом 6 епізоду серіалу "Ті, що залишилися": "Вєрка Сердючка у топі"

Вєрка Сердючка в топі Євробачення не лише через перефразований хіт "Раша, Гудбай", а й скинутими черевичками у натовп. Тим часом Андрій Данилко став прототипом головного героя в шостому епізоді серіалу-антології "Ті, що залишились".

Епізод матиме назву "Будинок із зіркою". Режисеркою серії стала Катя Царик, а сценаристкою та шоуранеркою Анастасія Лодкіна.

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Андрій Данилко став прототипом 6 епізоду серіалу "Ті, що залишилися"

Як повідомляє FILM.UA Group, "з 24 лютого Данилко залишався у Києві, у своєму будинку із зіркою на Хрещатику, ставши одним із символом київського спротивУ і віри у перемогу".

Головний персонаж серії, на створення якого нас надихнув Данилко, – попзірка. У ролях — зірки українського кіно, В'ячеслав Довженко та Віктор Жданов. Але оповідь далеко не глянцева, бо мало було глянцю під час вторгнення у Київську область,

– написали автори.

Сценаристка епізоду, Анастасія Лодкіна, перечитала і передивилась усі без виключення інтерв’ю Данилка за весну 2022 року, а режисерка епізоду Катя Царик багато років співпрацює із ним, то ж серія, за словами авторів, обіцяє бути неймовірно чесною й інтимною.

Поки серіал готують до монтажів, творці подякували нашим захисникам та захисницям, завдяки яким цієї весни вони й створили це кіно: "Завдяки їм Дім із Зіркою стоїть, а на Хрещатику знову купа людей, і знову вирує життя".

Бекстейдж зйомок / Фото з фейсбук-сторінки FILM.UA Group

Нагадаємо, глядачі Євробачення-2023 помітили курйозний момент на виступі Вєрки Сердючки. Вона так запалювала на шоу, що загубила туфлю, а момент потрапив на відео.