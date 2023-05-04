На фронті загинув український режисер Андрій Максименко

Від отриманих травм на фронті, помер український актор і режисер Андрій Максименко. Він був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Андрій Максименко із позивним "Режисер"

Медики намагалися врятувати режисера, проте не вдалося. Про смерть повідомила дружина Анастасія Баша.

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На фронті загинув режисер Андрій Максименко

Відомо, що Герой України 20 квітня отримав осколкове поранення на фронті. Постраждала ліва частина обличчя. Його одразу доставили до Києва, де після операції перебував у штучній комі.

Я вибираю прийняти це на високій ноті. Я поважаю тебе, я тобі дякую за наших дітей, за наші шалені історії, за цей час, що ти мені дав, щоб все всередині красиво закрити. (...) А те, що було між нами, буде жити завжди – в дітях, в кіно, в Просторі,

– поділилася дружина.

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Андрій Максименко мешкав у Новоселиці Черкаської області. Навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого на спеціальності "Режисура кіно". У 2014 році став добровольцем – бійцем у батальйоні Дніпро.

Він знявся у таких фільмах: "Judenkreis, або Вічне колесо", "Русалонька", "Сокирра", а також серіалах: "Весілля Барбі", де Максименко виступив також режисером. Крім цього, він був сценаристом таких проєктів: "Сьомий маршрут", "Старі полковники", серіалу "Роман вихідного дня", і є автором документального фільму "Чоловік" про життя В’ячеслава Чорновола.