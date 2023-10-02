Чому Анджеліна Джолі більше не знімається у фільмах: акторка дала відповідь

Американська акторка Анджеліна Джолі нещодавно з’явилася на обкладинці видання Vogue. Вона не лише знялася у фотосесії, але й розповіла в інтерв’ю про свою акторську кар'єру.

Анджеліна Джолі – неймовірна акторка, втім фанати могли помітити, що останнім часом зірка не з’являється у нових фільмах. У розмові для глянцю знаменитість розповіла, в чому ж причина її такої перерви в зйомках.

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Востаннє Анджеліна Джолі з’являлася на екрані в ролі Тіни у фільмі "Вічні". Ви можете пам’ятати всі неперевершені виходи на червоні доріжки в різних країнах, в які акторка приїжджала на прем’єри разом зі своїми дітьми.

Зараз зірка більше часу приділяє режисерській роботі. Володарка премії Оскар розповіла, що попри успішну кар’єру, у свої 48 років, вона все ще не розуміє хто вона.

Думаю, я перебуваю в перехідному періоді як особистість. Останнім часом я відчуваю себе трохи пригніченою, начебто я була не сама собою протягом десяти років. Я не хочу вдаватися до подробиць, але мені потрібно було багато чого зцілити,

– зазначила Джолі.

Не вдаючись до деталей, акторка побіжно підтвердила, що знакову роль у припиненні акторської діяльності відіграло її розлучення з Бредом Піттом, після якого вона довго психологічно відновлювалася.



Анджеліна Джолі в зйомці для глянцю / Фото Vogue

Заяву на розлучення Анджеліна Джолі подала ще у 2016 році. Судові процеси тривали кілька років, і лише у квітні 2019 року подружжя офіційно розлучилося.

Нагадаємо, акторка з багатомільйонною аудиторією та фанатами зі всього світу публічно осуджує війну, яку розв’язали росіяни проти України. Вона неодноразово закликала допомагати Україні, а в травні 2022 року приїхала в Україні. Вона приїхала до Львова з гуманітарною місією та відвідала поранених дітей, переселенців і волонтерів.