У мережу "злили" дані Анджеліни Джолі: Голлівуд накрив новий скандал

Навіть голлівудські зірки не застраховані від цифрових неприємностей. Цього разу в центрі історії опинилася Анджеліна Джолі, чиї контактні дані, як повідомляють іноземні ЗМІ, потрапили до масштабного витоку інформації.

За інформацією HELLO, фахівець із кібербезпеки Джеремая Фаулер натрапив у відкритому доступі на базу даних, пов'язану з кінофестивалем Tribeca. Усередині – понад 666 тисяч записів з особистими даними людей за 2019–2026 роки.



Дженіфер Лоуренс / Фото Getty images



Серед імен, які нібито фігурували у файлах: Анджеліна Джолі, Дженніфер Лоуренс, Роберт Де Ніро, Мартін Скорсезе, Морган Фрімен, Рамі Малек, Єва Мендес.

Особливе занепокоєння викликав файл із папкою Contacts, де налічувалося понад 13,5 тисячі записів. Йшлося про імена, електронні адреси, номери телефонів та інші контактні дані – тобто саме те, від чого будь-який PR-менеджер прокидається в холодному поті.

Втім, у Tribeca Festival ситуацію коментують спокійно: за їхніми словами, особисті контакти зірок розкриті не були, а більшість інформації стосувалася робочих адрес, PR-команд, агентів і менеджерів – тобто даних, які й без того давно не таємниця.

Схоже, цього разу найбільше постраждала не приватність зірок, а нервова система їхніх піарників. Адже саме вони, ймовірно, першими отримали десятки зайвих листів і дзвінків після новини про витік.

До слова, ще нещодавно шанувальники обговорювали не кібербезпеку, а особисте життя Анджеліни Джолі. Акторка вперше за тривалий час чесно відповіла, чи готова знову впустити кохання у своє життя.



