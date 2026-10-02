Несподіваний поворот: Джолі хоче чоловіка такого типу, як у Дженніфер Еністон

Після років судів, виховання дітей і життя без публічних романів Анджеліна Джолі, схоже, знову готова впустити когось у своє життя.

Як повідомляє yahoo, 51-річна Джолі все серйозніше думає про нові стосунки, адже її діти вже дорослішають і поступово починають власне життя. А разом із цим у самої акторки з'являється те, чого їй давно бракувало, – більше часу для себе.

Якого чоловіка шукає Джолі

Джерело видання стверджує, що Джолі хотіла б зустріти чоловіка, який працює над собою, цікавиться духовним розвитком і не боїться серйозних розмов.

За словами інсайдера, акторці потрібен партнер, який не уникає емоційної близькості та готовий "йти вглиб" у стосунках. І тут у цій історії несподівано з'являється… Дженніфер Еністон.

До чого тут Дженніфер Еністон

Як повідомляє видання, Джолі звернула увагу на бойфренда Еністон – Джима Кертіса, який працює у сфері гіпнотерапії та особистісного розвитку.



Анджеліна Джолі / Фото Getty images



Інсайдер запевняє: Джолі не збирається втручатися у їхні стосунки. Просто сам типаж Кертіса нібито дуже близький до того, якого вона хотіла б бачити поруч із собою.

За словами джерела, Анджеліні подобається його підхід до саморозвитку, духовності та внутрішньої роботи.

Тепер у неї інші пріоритети

У Джолі шестеро дітей від стосунків із Піттом: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн.

Наймолодшим уже по 18 років, тому, за словами джерела, акторка входить у новий етап життя. Раніше більшість її часу займали діти та сімейні справи, а тепер у неї може з'явитися більше простору для стосунків.

А друзі Еністон уже нервують

Найкумедніша частина історії – реакція оточення Дженніфер Еністон. За словами джерела, деякі її друзі нібито насторожилися через те, що Джолі звернула увагу на типаж Джима Кертіса. Хоча навіть сам інсайдер визнає: шанс, що Джолі та Кертіс взагалі перетнуться, практично нульовий.

Нагадаємо, що не так давно ще одна донька Джолі відмовилась від прізвища Бреда Пітта.