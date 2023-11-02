Це в'язниця просто неба, – Анджеліна Джолі публічно засудила авіаудари Ізраїля по Газі

Акторка Анджеліна Джолі висловила обурення щодо подвійних авіаударів, які були здійснені Ізраїлем по табору біженців у місті Джабалія на півночі сектора Гази. Ця територія перебуває під контролем палестинського угруповання ХАМАС.

Раніше Джолі писала, що атаки ХАМАС проти ізраїльського цивільного населення 7 жовтня ніяк не виправдовують невинні жертви в Газі. Читайте, що тепер сказала акторка про ситуацію з авіаударами Ізраїля.

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Анджеліна Джолі не підтримує авіаудари, які здійснює Ізраїль

Акторка обурена через ситуацію, яка склалась, і публічно висловлює свою критику. Джолі каже, що це все навмисне бомбардування населення, яке опинилося в пастці, якому нікуди бігти й це жахливо.

Газа була в'язницею просто неба протягом майже двох десятиліть і швидко перетворюється на братську могилу,

– йдеться у новій публікації Анджеліни Джолі.

Акторка наголосила, що серед жертв цих подій 40% – це діти. Її обурює факт, що цивільні мешканці Гази стають жертвами колективного покарання та дегуманізації, імовірно, позбавлені доступу до їжі, медикаментів і гуманітарної допомоги, всупереч міжнародному праву.

Відмовляючись вимагати гуманітарного припинення вогню і перешкоджаючи Раді Безпеки ООН нав'язати його обом сторонам, світові лідери стають співучасниками цих злочинів,

– доповнила Джолі.

Підписники акторки, які підтримують Палестину, подякували Джолі за таку публічну заяву:

"Благослови вас Бог. Припиніть апартеїд. Це нелюдяно".

"Нарешті. Дякую вам за те, що висловилися. Я чекала на вашу заяву, адже ви були однією з тих, хто надихав мене бути сміливою та відважною".

"Анджеліно, дякую тобі за те, що ти людина. Дякую за те, що бачиш правду".

"Дякуємо, що використовуєте свої соцмережі для порятунку людства. Ви є справжнім лідером людського активізму та зразковою людиною у своїй доброті".

Утім попередня публікація Джолі викликала в публіки зовсім інакшу реакцію – декому не сподобалося, що зірка пожаліла жителів Гази, а палестинці образилися, що дії бойовиків ХАМАС назвали тероризмом. Анджеліна Джолі обрала нейтралітет і засудила жорстокість загалом. Це розкритикували підписники:

"Ви були моїм натхненням у гуманітарній царині, але з вищевикладеною заявою ваша нелюдська нейтральна сторона, яка, вочевидь, є упередженістю – ніщо".

"Вибачте, але негайно скажіть свою позицію… Зараз не час бути нейтральним".

"Дякую, але, будь ласка, не бійтеся називати це своїми словами".

"Ти граєш обережно. Я так розчарована тобою".

"Я знаю, що ти на боці людини… Але сказати теракт на Ізраїль? Чому тоді не додали – геноцид палестинців, якщо так важливо бути рівними?"

"Ваша заява так збиває з пантелику. Ти намагаєшся бути нейтральною? Я, як фанат, розчарований вашим висловлюванням і грою в безпечному режимі".

7 жовтня Ізраїль заявив про війну в країні

Бойовики ХАМАС розпочали безпрецедентний напад на Ізраїль із сектора Газа 7 жовтня, убили понад 1400 людей і захопили щонайменше 239 заручників. Відтоді Ізраїль завдає ударів у відповідь по Газі, в результаті яких, за повідомленнями палестинців, загинуло понад 8000 осіб. Також Ізраїль ввів на територію сектору війська і танки.

Повітряні удари по сектору тривають. Армія оборони Ізраїлю опублікувала оновлену інформацію про свій наступ і заявила, що за останню добу, внаслідок авіаударів та наземних атак, знищила близько 300 об'єктів.

За повідомленням ЦАХАЛ, ізраїльські військові також заявили про ліквідацію численних "терористів ХАМАС", які обстрілювали їх ракетами та стріляли з кулеметів. Серед успішних цілей, які за словами ЦАХАЛ було пошкоджено, входять протитанкові ракетні системи, ракетні пускові установки, а також військові об'єкти, розташовані усередині підземних тунелів.

Офіційний представник ЦАХАЛ, Пітер Лернер, розповів, що Сили Армії оборони Ізраїлю та бойовики ХАМАС з минулої ночі здійснюють "перестрілки у значних кількостях". За його словами, ЦАХАЛ поступово ліквідовує бойовиків, здійснюючи удари крок за кроком. Їхня стратегія полягає в тому, щоб вступати в прямий бій із бойовиками ХАМАС і знищувати їхню інфраструктуру.