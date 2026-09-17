Уроки під землею і тренування під тривогами: що побачила Анджеліна Джолі в Україні

Анджеліна Джолі під час поїздки Україною побачила, як діти продовжують навчатися, тренуватися і просто залишатися дітьми навіть там, де повітряні тривоги давно стали частиною буднів.

У себе в Instagram, акторка розповіла про вчителів, тренерів, волонтерів і звичайних людей в Україні, які буквально створюють безпечний простір там, де його, здавалося б, неможливо створити. Особливо Джолі згадала Харків, який через близькість до російського кордону регулярно потерпає від атак.

Тут частину класів облаштували просто у метро, а деякі школи працюють повністю під землею. Маленькі діти вчаться читати на глибині у кілька поверхів. Ситуація, яку ще кілька років тому важко було б уявити навіть у сценарії похмурого фільму, тепер стала реальністю.

У Північній Салтівці Джолі відвідала Caramel Studio, де юні спортсмени тренуються у підземному приміщенні навіть під час повітряних тривог.

Також акторка побувала у мистецькій студії Aza Nizi Maza, заснованій художником Миколою Коломійцем. Там діти, зокрема з особливостями навчання, можуть вільно займатися творчістю. Через обстріли ще у 2022 році студія теж переїхала під землю.

Нокс провів тренування для дітей

У Карпатах Джолі відвідала Gen.Camp Family – програму, яка допомагає чоловікам, що провели роки у російському полоні, знову налагоджувати зв'язок зі своїми сім'ями.

Акторка поспілкувалася з жінками, які роками самостійно виховували дітей і водночас боролися за повернення чоловіків. Деякі чекали на них близько чотирьох років.

Разом із Джолі Україну відвідав і її син Нокс. Він провів для дітей заняття з муай-тай.

Під час поїздки вони також зустрілися з родиною Олексія Юкова – засновника організації, яка займалася пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих військових їхнім родинам. Він загинув на фронті у серпні.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі нещодавно відвідала Україну.