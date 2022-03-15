Анджеліна Джолі розповіла всьому світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі

Знаменита Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Також вона повідомила про смерть вагітної жінки, фото з якою облетіло весь світ.

У середу, 9 березня, російські окупанти безжально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Як повідомляє 24 канал, одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу, померла разом з ненародженою дитиною.

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Цей факт підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який і робив світлину, коли дівчину виносили на ношах.

Пронизлива реакція Анджеліни Джолі на бомбардування пологового та лікарні в Маріуполі

Анджеліна Джолі, яка вже 19 років є послом доброї волі ООН, опублікувала пост з новиною у себе в інстаграмі. У сторіс, з посиланням на The Washington Post, вона повідомила, що жінка з ненародженим дитятком померла в Маріуполі.



Анджеліна Джолі повідомила про смерть вагітної жінки в Маріуполі / Скриншот сторіс

Нещодавно Голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Алісса Мілано оприлюднили відео з життя мирних жителів України в рамках кампанії UNICEF. Акторки також закликали підтримати українців, що постраждали від російської агресії в Україні.

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