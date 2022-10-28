"Оренбург на зв’язку": Анні Кошмал запропонували виступити на конкурсі у Росії

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у "Сватах", отримала запрошення від росіян – виступити на конкурсі в Оренбурзі. Як на це відреагувала українська зірка – читайте нижче.

Раніше Анні Кошмал пропонували долучити до зйомок у Росії 8 сезону "Сватів". Але зірку більше не цікавить співпраця з росіянами.

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Анні Кошмал запропонували виступити на конкурсі

Цього разу вона навіть здивувалася, що отримала ще одну пропозицію, адже Росія далі продовжує розв’язувати найкривавішу і найстрашнішу війну 21-го століття і, за словами Анні, "готова всіх повбивати, і своїх, і не своїх, заради божевільних амбіцій, прикритих відвертою брехнею".

Що ж запропонували Кошмал?

У сторіс свого інстаграм-каналу актриса поділилася скріном із повідомленням з Росії.

Привіт, Оренбург на зв'язку. У нас тут конкурс "Студентська осінь", і ми хотіли взяти на конкурс пісню "Мій маленький оркестр", яку ти співала в серіалі. І було б чудово, якби ти могла виступити на нашому конкурсі з доброти душевної. Може, раптом будеш в Оренбурзі з 7-го до 10 листопада приблизно,

– йшлося у повідомленні з пропозицією.

Ання зі здивуванням відповіла доволі лаконічно: "Вони що там, у якомусь паралельному Всесвіті живуть?".



Кошмал запропонували виступити у Росії / Скриншот повідомлення

Раніше Кошмал говорила про те, що зараз не думає про свою кар‘єру: "Для мене це зараз не має жодного значення. Мене не цікавлять жодні кастинги, проби та закордонні проєкти. Та я б залюбки грала будь-де в Україні благодійні вистави, якби мала таку можливість. Я хочу лишатися тут і переживати цю війну зі своєю країною. Я відчуваю себе тут потрібною, корисною і вдома".

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що у 2014 році не була політично свідомою і ніколи не заглиблювалася у теми політики, до того ж не звертала увагу на позиції інших акторів зі "Сватів" та їхнє ставлення до України. Після 24 лютого 2022 року сприйняття Кошмал різко змінилося.

У свої 19 років зірка продовжувала зніматися у "Сватах" з Федором Добронравовим, який підтримав анексію Криму. Проте, вона доповнила, що тоді не уявляла масштабів цієї проблеми та не було розуміння, чому це небезпечно. Особливо в той час, коли в Україні на державному рівні було нормальним показувати серіали, спільного виробництва з Росією.

Після 24 лютого Кошмал розірвала стосунки з всіма путіністами зі "Сватів", але доповнила, що не несе відповідальності за їхні вчинки зараз.