3 фільми, після перегляду яких ви полюбите аніме

Цього року за статуетку Оскара у номінації "Найкращий анімаційний фільм" боротиметься японський режисер та директор анімаційної студії Studio Ghibli Хаяо Міядзакі. Якщо ви ще знайомі з жанром аніме, то варто розпочати з його робіт.

У своїх стрічках Міядзакі висвітлює важливі та важкі теми: війну, техногенну та екологічну катастрофи, стосунки батьків і дітей. Унікальне бачення режисера, його уважність до деталей та вміння передавати історії з боку дітей – речі, завдяки яким він отримав заслужену славу. Під час перегляду стрічок Міядзакі виникає відчуття ностальгії, журби й водночас надії.

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Аніматор зумів створити свій унікальний та впізнаваний світ, що став "комфортним місцем" для мільйонів шанувальників по всьому світу. Розпочніть знайомство з цим світом з добіркою, яку підготував 24 Канал.

"Мандрівний замок", 2004

Мультфільм знято за мотивами однойменного роману британської письменниці Діани Вінн Джонс. Це фентезі розповідає історію капелюшниці Софі, яку лиха відьма перетворила на стару бабцю. Одного дня, біля міста в якому живе дівчина, з'явився славнозвісний "мандрівний замок", де мешкає чарівник Хаул. Подейкують, що він закохує в себе молодих дівчат, а потім з'їдає їхні серця. Отож, Софі вирушає в далеку подорож, аби знайти відьму і зняти прокляття.

У цій стрічці, на відміну від книги, Міядзакі вирішив закцентувати на темі війни. Йому вдалось передати тривогу від військових атак. Та водночас, аніматор зберіг основну лінію кохання та магічні елементи історії. Саме щира та безкорислива любов відіграє ключову роль в цьому фільмі.

"Мандрівний замок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віднесені привидами", 2001

Саме цей фільм здобув Оскар у 2003 році за найкращу анімаційну стрічку. За сюжетом, юна дівчинка Чіхіро разом із батьками переїжджає. Випадково сім'я повертає не туди й потрапляє в зачароване містечко. Спершу воно здається найзвичайнісіньким, тільки там чомусь немає ні душі, попри те, що в закладах повно ще теплої їжі.

У цьому дивному місці керує всім могутня чаклунка Юбаба. Під її наглядом ресторани, купальні, а також вона надає послуги для високопоставлених духів. Звичайним людям прохід сюди заборонено. За те, що батьки Чіхіро без дозволу почастувались їжею, призначеною для духів, Юбаба перетворила їх на свиней.

З цього моменту починається шлях дівчинки, вона залишається в містечку й обіцяє собі зробити все, аби врятувати маму з татом. Для цього Чіхіро влаштовується на роботу в купальню й знайомиться з учнем Юбаби – хлопцем Хаку.

Цим фільмом режисер хотів звернути особливу увагу на проблему "культури споживання". Індустріалізація знищує ліси, річки та інші природні ресурси, які в нашої планети не безмежні. Одні з персонажів фільму – річкові духи, страждають від забруднення довкілля та забудовування. Ненажерливість та втрата відчуття міри – це проблеми сучасного суспільства, які автор вдало втілює на екрані. Режисер закликає дітей нового покоління більше часу проводити на вулиці та цінувати ті залишки природи, які ми ще маємо.

"Віднесені привидами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вітер дужчає", 2013

Ця стрічка відрізняється від попередніх двох тим, що це вже не фентезі, а біографічна історія. Події розгортаються в Японії, напередодні Другої світової війни.

Ще малий Дзіро Хорікоші мріє стати льотчиком. Цій мрії не судилося здійснитись, проте думки й сни про небо його не відпускають. Дзіро стає успішним авіаконструктором, повністю віддає себе омріяній роботі, яка стає його пріоритетом. Таким чином, ми спостерігаємо паралель між головним героєм і самим Міядзакі – вони обоє все життя прагнули створювати щось прекрасне і йшли до цього. Це, мабуть, найвідвертіше творіння режисера, адже літакобудівельний бізнес тісно пов'язаний з життям аніматора. Його батько, Кацудзі Міядзакі, був директором компанії, що виготовляла деталі для літаків-винищувачів під час Другої світової війни.

У цьому фільмі аніматор передає певну суперечливість почуттів щодо військових дій, з одного боку засуджуючи їх загалом як явище, що ми можемо спостерігати й в "Мандрівному замку", а з іншого показуючи захоплення військовою технікою, жахливим чудом, створеним звичайнісінькими людьми.

Та "Вітер дужчає" не лише про війну, а й про відданість, кохання та "невидиму нитку", яка обов'язково приведе людей, яким судилося бути разом одне до одного. Труднощі та перешкоди, які приносить з собою любов, – це також частина нелегкого шляху головного героя.

Продюсер Studio Ghibli Тошіо Судзукі говорив, що цей фільм може слугувати "підказкою про те, як можна, або навіть варто жити у прийдешніх часах".

"Вітер дужчає": дивіться онлайн трейлер фільму