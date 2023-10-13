Пробила дно: зрадниця Анна Асті зіграє в ремейку комедії "Іван Васильович змінює професію"

Українська співачка-зрадниця Анна Асті, яка вже давно виступає в Росії й замовчує війну, підтримуючи путінський режим, отримала роль у низькопробному ремейку радянської комедії "Іван Васильович змінює професію".

Про це артистка повідомила на шоу коміка-путініста Павла Волі. Стрічку покажуть в ефірі пропагандистського телеканалу ТНТ у час новорічних свят.

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Що покажуть в ремейку радянської комедії "Іван Васильович змінює професію"

Герої долатимуть перешкоди, якими стануть збої в роботі VPN-сервісів, які допомагають росіянам сидіти на заборонених в Росії ресурсах. Певна річ, росіяни не могли не спаратизувати популярності голлівудського кінохіта "Барбі". Тож у цьому новорічному відео Дзюба отримала роль легендарної ляльки Барбі.

Ми змогли зняти досить великий і крутий кліп, практично кіно, де величезна кількість красивих дівчат, всі в рожевому. Буде бомба,

– каже співачка-утікачка.

Фільм знімає провладний російський телеканал ТНТ. Головні ролі зіграли зірки-путіністи, які веселять публіку у той час, коли їхня армія вбиває українців. Серед них Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Баста та інші.

Також у розмові з Волею зрадниця України похизувалася, що підтримує російську економіку. Асті відкрила в Росії два бари та свій лейбл, чемно сплачує податки, які фінансують Росії ракети, що летять вбивати українців.

Зрадниця Анна Асті отримала російський паспорт

Нещодавно російські ЗМІ повідомили про те, що співачка отримала омріяне російське громадянство. Цікаво, що багато росіян не знали про те, що Асті не є їхньою землячкою. Тому, коли зрадниця сміялася з української мови, вона не лише образила українців, а й розізлила своїх російських шанувальників, мовляв, одна з найтитулованіших у Росії співачок не може бути родом з України.

До слова, документ країни-агресора Асті могла отримати ще у 2020 році, коли вийшла заміж за російського бізнесмена Станіслава Юркіна. Але тоді вона ще хвилювалась, бо, мовляв, не зможе відвідувати рідних в Україні. Зараз її це, схоже, ні краплі не бентежить.

Відомо, що повномасштабне вторгнення вона зустріла в Україні, ховаючись від бомб, але згодом тихенько втекла в Росію, відвідує музичні премії, бере головні титули й нагороди, заціловує путініста Кіркорова прямо на сцені.

Авторка: Ольга Паньків