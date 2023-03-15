У нас є професійна навичка перемикатися, – Анна Кошмал про зйомки під час війни

Анна Кошмал зіграла роль Дани Володимирівни у серіалі "Будиночок на щастя". За лаштунками проєкту "єПитання", який щопонеділка показує Новий канал, акторка розповіла про атмосферу на знімальному майданчику за останній рік.

За рік війни українці навчилися справлятися зі стресом, який присутній у нашому житті мало не щодня. Попри все вони знаходять у собі сили працювати, виховувати дітей та просто жити. Аби підбадьорити людей, українські знаменитості знімають нові розважальні проєкти та фільми. Де вони знаходять на це сили, розповіла відома акторка Анна Кошмал.

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Анна Кошмал про зйомки під час війни

"Не буду приховувати, що стрес через війну дуже впливає на робочий настрій. Всі ми люди, всі хвилюємося за своїх рідних. Особливо, якщо починається ракетний обстріл, а ти десь не з сім’єю. Це в рази тривожніше. Але в нас, акторів, є професійна навичка перемикатися", – розповідає Аня Кошмал за лаштунками шоу "єПитання", яке показує Новий канал.

"Навіть без війни в житті кожної людини є особисті проблеми, які слід залишити поза знімальним майданчиком. Якщо ти до цього не готовий, то не треба братися до роботи. Раджу завжди приймати абсолютно свідоме рішення: коли ви берете на себе відповідальність, то попри все відпрацьовуйте на максимум", – доповнила вона.

Анна Кошмал / Фото надане 24 Каналу

Акторка поділилася, що наша українська кіноіндустрія така маленька, що всі знають одне одного ще до старту роботи. На різних знімальних майданчиках можна зустрітися з одними й тими самими людьми.

Зйомки за останній рік – це не нові знайомства. Це, швидше, приємні зустрічі за нових обставин. Ми всі тепло ставимося одне до одного. В нас немає градації на зірок та персонал, який обслуговує. Завжди присутня взаємна повага, і це дарує відчуття єдності,

– зазначила зірка.

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Анна Кошмал у кіно

Востаннє Кошмал знялася в комедійному проєкті "Будиночок на щастя". Його знімали ще у 2021 році разом з актрисою Ганною Безрук, яка тоді ще могла приїздити в Україну. Зараз вона живе в Москві та мовчить про війну в Україні.

Дивіться нові серії українського комедійного серіалу "Будиночок на щастя" виходять на Новому каналі з понеділка по четвер о 19:00 годині.