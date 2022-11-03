Не хотіла говорити про політику, – Сагайдачна зізналася, чи підтримує зв’язок з одіозною Байрак

Акторка Анна Сагайдачка розповіла про відносини з Оксаною Байрак. Чоловік акторки Євген Третьяк був продюсером на студії одіозної режисерки. Чи продовжують вони спілкуватися – читайте далі.

Раніше подружжя дуже тісно спілкувалися з Байрак, але після 24 лютого не поділяє її політичну позицію. Як відомо, режисерка не засудила Росію у повномасштабній війні проти України та "не впевнена, хто бомбив Донбас" останні 8 років.

Читайте також Григорій Бакланов висловився про Оксану Байрак, яка не впевнена, хто бомбив Донбас

Анна Сагайдачна зізналася, чи підтримує зв’язок зі зрадницею Байрак

Виконавиця ролі аристократки Наталії Дорошенко у серіалі "Кріпосна" запевнила журналістку Аліну Доротюк в інтерв’ю для її ютуб-каналу, що припинила спілкування зі скандальною Байрак. Але згадала, як на початку війни вона писала їй, її чоловікові, але своїх політичних поглядів так і не змінила. Акторка навіть думаю, що вона б хотіла далі продовжувати спілкуватися, але поміж усе не говорити про політику. Втім, за словами Сагайдачної, це не можливо.

На початку вона писала, цікавилася. І мені, і Жені писала, і нашим якимось спільним знайомим. Вона дуже переживала, все це було... Як я розумію, може, я помиляюсь, у неї є чітко сформована політична позиція. Вона б хотіла, щоб ми не обговорювали політику, наприклад, ми з Женею при своїй думці залишилися, а вона при своїй. Відбулося так, як і з багатьма. Перші два місяці ми всі переживали, писали, а потім ми звикли. Тобто ти входиш у такий стан, коли вже все стає звичним, ти так цим не турбуєшся, не пишеш вже тим людям, яким постійно писав,

– поділилася вона.

Зараз Сагайдачна разом з чоловіком не підтримують відносин з Байрак і не стежать за нею у соцмережах: "Ми не спілкуємося, якихось розмов не було. Принаймні у мене. Все зупинилося, ні туди ні сюди. Ми зараз просто спостерігаємо за тим, як воно рухається. Оксана заблокована в Україні, принаймні я знаю, хтось через VPN може зайти й дивитися. У мене її сторінка закрита, у мене немає VPN, я його не завантажувала, я ні за ким не стежу. Але періодично мені щось прилітає від моїх підписників, якісь скріни мені надсилають: "А ось дивись". Якщо чесно, є ще деякий список людей, яким я дала час. Тому що був початок війни, коли до кінця хтось не розумів ще, що відбувається. І ось я дала час – мені здається, за 2-3 місяці можна було якось визначитися".

Вона також доповнила, що робота чоловіка "зараз заморожена", а студія не працює: "Весь бізнес стоїть на паузі, поки йде війна, не знаю, як усе це буде далі. Женя це вирішуватиме".



Анна Сагайдачна з чоловіком Євгеном Третьяком / Фото з інстаграму зірки

Що інші зірки казали про Байрак