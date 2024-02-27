Українська акторка розповіла, як вони з чоловіком стали живою мішенню для окупантів

Анна Тамбова – дружина актора Костянтина Костишина, який сьогодні служить у ЗСУ, розповіла про перші дні повномасштабної війни. Вона розповіла про період, коли окупанти були зовсім поруч.

Читайте в матеріалі, що сказала акторка, як вона з чоловіком стали живою мішенню для росіян. Та чому Анна тепер майже не усміхається.

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Анна Тамбова розповіла про важкий період початку війни

Актриса Анна Тамбова, дружина Костишина, поділилася історіями, як їхня сім'я виживала в складний період початку великої війни, коли окупанти перебували неподалік від їхнього населеного пункту.

Було два стани: то бурхливої діяльності: вибігаєш на другий поверх, на балкон, знімаєш чужі гвинтокрили, що літають над головами, щоб передати у чатбот. То період повного безсилля: лежиш на матраці й не можеш навіть піднятися. Дуже дивне таке коїлося з психікою,

– поділилась Анна.

Окрім того, Анна розповіла історію про те, як попри обстріли вони з чоловіком наважились відвезти кішку у ветеринарну клініку і майже стали живою мішенню для окупантів.

Світло вмикати не можна було, бо сюди прилітало. Але сіли в машину і поїхали у ветлікарню. Їдемо і розуміємо, що наш автомобіль – мішень, яка рухається,

– сказала Тамбова.

На щастя, усе минулося і росіяни не поцілили в автомобіль акторів, однак таке закарбувалось у пам'яті на все життя.

Костянтин Костишин служить у ЗСУ

Український актор театру та кіно Костянтин Костишин вступив до захисту країни восени 2023 року, проте протягом тривалого періоду не публікував цієї інформації. Певна річ, рідні Костишина хвилюються за його життя, зокрема, дружина Анна.

Я перестала усміхатися, мені про це всі кажуть у театрі, – розповідає Анна про своє теперішнє життя. – А я брехати не вмію і не люблю – тому навмисне радіти не можу,

– поділилась дружина Костянтина.

Костишин розповідав, що отримав повістку і без вагань взяв до рук зброю, оскільки вважає, що актори та інші творчі люди не мають мати жодних привілеїв, якщо вони є придатними до служби.