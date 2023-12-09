Неможливо повірити, – у боях під Авдіївкою загинув відомий харківський актор

Помер талановитий актор харківського театру "Публіцист" Антон Романченко. Він загинув у грудні під час бойових дій на Авдіївському напрямку.

Виявляється, у чоловіка залишився син. Хлопчика звати Кузьма і йому всього лише 10 років.

Важливо Відомий український актор помер після важкого поранення

На війні загинув Антон Романченко

Колеги митця повідомили, що офіційно воїн вважається зниклим безвісти. Проте сумну звістку про смерть підтвердили побратими захисника та його рідні.

Важко і неможливо повірити, що такої світлої та життєрадісної людини як Антон більше нема з нами. Всі довгі роки, які він був поряд, в театрі "Публіцист" — чи то на сцені, чи то за пультом, чи то за святковим столом — ніхто з нас не бачив його в дурному настрою. А причин для дурного настрою в Антона в житті вистачало. Але він зверхньо і презирливо ставився до всіх труднощів і проблем, і якщо їх не вирішував, то просто весело ігнорував,

– поділилися у фейсбуці театру "Публіцист".

Без батька залишився 10-річний Кузьма. Хлопець займається музикою. Він грає на віолончелі і зараз разом з оркестром виступає на концертах.

"Зберім трохи грошей для Кузі, як вдячність за його тата, який загинув як Герой, захищаючи його і всю країну на фронті. Нехай малий купить собі білий костюм, як у тата. А коли виросте, одягне батьківський", – закликали колеги актора.

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Редакціявисловлює свої співчуття рідним і близьким актора. Вклоняємося до землі мужньому українському герою та його подвигу задля рідної країни!