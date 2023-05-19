Антоніні Хижняк зробили термінову операцію – в якому стані акторка зараз

Українська актриса Антоніна Хижняк, відома за роллю Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", потрапила до лікарні. Зірці зробили операцію на око.

Операцію актрисі провели в офтальмологічному відділенню Клінічної лікарні №3 міста Києва. Антоніна Хижняк подякувала персоналу за професійність і індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

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Антоніна Хижняк потрапила в лікарню

Цього разу мене врятувало своєчасне звернення до лікарів і термінове оперативне втручання. Бережіть своє здоров’я, прислухайтеся до свого тіла і будьте здорові!,

– зазначила актриса в інстаграмі.

Відомо, що через проблеми зі здоров’ям Антоніна не змогла поїхати до Одеси з виставою "Основний інстинкт". "Значить так мало бути", – пояснює вона.

До того ж 26 травня прем’єра вистави має відбутися у Львові. Зірка пообіцяла, що до цього часу "стане в стрій".

У коментарях українці побажали швидкого одужання та підтримали актрису:

Настя Цимбалару: "Найкрасивіша піратка! Одужуй, сонечко! Обіймаємо!";

Олена Світлицька: "Сонечко, побережи себе";

Наталка Денисенко: "Красуня наша! Видужуй якомога швидше!".

Що відомо про виставу "Основний інстинкт"

У виставі справжній зірковий склад: Тарас Цимбалюк, Ганна Саливанчук, Наталка Денисенко, Артемій Єгоров, Антоніна Хижняк, Тимур Асланов та інші. Вистава на дві дії з антрактом. Тривалість 2 години.

За сюжетом, "невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу. У готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним. А ім'я господині вимовляють пошепки. Подивися в її очі й побачиш манливу безодню, вкриту найзабороненішими таємницями та бажаннями. Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, вберегти своє власне?".

Актори вистави "Основний інстинкт" / Фото з інстаграму Антоніни Хижняк