Зірку "Спіймати Кайдаша" забрала швидка просто зі знімального майданчика: що сталося

Українську акторку Антоніну Хижняк, відому завдяки головній ролі у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", забрала швидка допомога прямо зі знімального майданчика. Інцидент стався в перший день зйомок нового фільму "Збори ОСББ".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ютуб-канал Жені Яновича. Акторці раптово стало погано, і їй довелося викликати екстрену медичну допомогу.

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Антоніну Хижняк забрала швидка допомога зі знімального майданчика: що сталося

Як виявилось, в Антоніни Хижняк виникла підозра на апендицит, про що акторка розповіла в ефірі проєкту "20:23". Після кількох крапельниць стан акторки стабілізувався. Проте, попри лікарські рекомендації відпочити, Хижняк вирішила не залишати роботу. Вранці, коли хірург порадив їй відпочити, акторка відмовилася і заявила, що готова повернутися до зйомок фільму "Збори ОСББ". Вона не хотіла пропустити жодного етапу роботи над фільмом і продовжувати свою роль.

Хірург ще зробив огляд і спитав мене: "Якщо що, ми можемо написати щось, щоб ви не поїхали?" Я кажу: "Ні! Коліть все, що хочете в мене, але я маю вийти на зміну". Я б не хотіла, щоб я вилетіла з проєкту,

– поділилася акторка.

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Колега Антоніни, актор Олександр Рудинський, згадує цей інцидент і зазначає, що Тоня до останнього не показувала свого поганого самопочуття. Він підкреслив, що, попри серйозний дискомфорт, акторка продовжувала працювати на рівні з усіма іншими. І вже наступного дня, після госпіталізації, Хижняк повернулася на зйомки, ніби нічого не сталося.

"Тоня – героїня. Вона трималася до кінця, не зізнавалася, хоча й було дуже погано, і наступного дня повернулася на майданчик", – зазначив Рудинський.

Цей інцидент став яскравим підтвердженням не тільки професіоналізму та відданості Хижняк своїй справі, але і її сильного характеру. Вона змогла продовжити роботу, попри серйозні проблеми зі здоров'ям, і не дозволила обставинам завадити її участі в проєкті.

"Збори ОСББ": дивіться онлайн трейлер фільму

До слова, 12 грудня фільм "Збори ОСББ" вийшов в українських кінотеатрах. Тому запрошуйте друзів та вирушайте на прем'єру нової комедії, яка подарує незабутні емоції.