Зірка нового "Володаря перснів" Аня Тейлор-Джой зізналася, яку популярну книгу вона не читала

Здавалося б, перед зйомками у "Володарі перснів" логічно хоча б відкрити книги Джона Р. Р. Толкіна. Але Аня Тейлор-Джой вирішила піти іншим шляхом. Акторка зізналася, що досі не читала культову трилогію, хоча незабаром дебютує у новому фільмі франшизи.

Про це зірка розповіла на прем'єрі серіалу "Лакі" в коментарі Variety.



Анна Тейлор-Джой / Фото Getty Images



За словами Тейлор-Джой, у дитинстві вона була переконана, що людина може бути фанатом або "Гаррі Поттера", або "Володаря перснів". І це правило вона... вигадала собі сама.

Я якраз збираюся читати книги. У дитинстві я чомусь думала, що можна бути фанатом або "Гаррі Поттера", або "Володаря перснів". Ніхто мені цього не казав – я сама так вирішила. А вже під час пандемії подивилася всі фільми й зрозуміла, що можна любити обидві історії, – зізналася акторка.

Про новий фільм "Володаря перснів: полювання на Голума"

Warner Bros. готує повернення культової франшизи "Володар перснів" на великі екрани. Першим новим проєктом стане стрічка "Володаря перснів: полювання на Голума", яка відкриє серію майбутніх фільмів за мотивами творів Джона Р. Р. Толкіна.



У новому "Володарі перснів" Аня Тейлор-Джой перевтілиться на ельфійку Серен – довірену воїтельку короля Трандуїла. Сама акторка вже жартує, що титул "смертоносної ельфійки" її цілком влаштовує і, навіть, можна цей напис додати до її надгробку.

Стрічка Енді Серкіса розповість історію, що розгортається між подіями "Гобіта" та "Братства Персня". Глядачі також знову побачать Ієна Маккеллена, Елайджу Вуда й Лі Пейса, а Джеймі Дорнан приміряє на себе образ Арагорна.

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