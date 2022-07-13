Аґнєшка Голланд приєдналась до збору на "Байрактар": що режисерка виставила на аукціон

Польська режисерка Аґнєшка Голланд приєдналась до ініціативи збору коштів на "Байрактар" для України. Вона виставила на аукціон можливість провести день з нею на зйомках.

Близько двох тижнів тому у Польщі запустили ініціативу зі збору коштів на "Байрактар" для України. До неї долучилась відома польська режисерка та президентка Європейської кіноакадемії Аґнєшка Голланд.

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Аґнєшка Голланд виставила на аукціон день на зйомках

Режисерка виставила на аукціон можливість провести день з нею на знімальному майданчику.

День на знімальному майданчику з Аґнєшкою Голланд. Режисерка, яка тричі номінувалася на Оскар та отримувала безліч нагород у Європі та США запрошує на день на знімальний майданчик. Подивися, що відбувається по той бік екрана,

– пишуть організатори аукціону.

Стартова сума аукціону – один злотий. Наразі найбільша ставка складає 7 тисяч злотих – приблизно 43 тисяч гривень.

Збір у Польщі на "Байрактар"

28 червня польський журналіст Славомір Сераковський закликав громадян допомогти українцям у боротьбі проти російських окупантів. Він відкрив збір коштів на "Байрактар", надихнувшись прикладом України та Литви.

Менше ніж за 2 тижні в рамках кампанії вдалося зібрати вже 9 мільйонів злотих. Мета – зібрати за місяць 22,5 мільйона злотих.