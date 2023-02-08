Анжеліка Г'юстон, яка зіграла Мортисію Аддамс 30 років тому, може з’явитися у 2 сезоні "Венздей"

Американська акторка і режисерка Анжеліка Г'юстон, яка стала відомою завдяки ролі Мортисії Аддамс у фільмі "Сімейка Адамсів" 1991 року, може зіграти у 2 сезоні серіалу Netflix "Венздей". Проте наразі це лише чутки.

Окрім Г’юстон, у серіалі може зіграти актриса Джоан Кьюсак, а у 1992 році з’явилася у фільмі "Сімейні цінності Аддамс" 1993 року у ролі серійної вбивці Деббі.

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Акторський склад 2 сезону "Венздей"

Кажуть, що Анжеліка візьме на себе основні обов'язки, які залишила актриса Гвендолін Крісті, тоді як Джоан Кьюсак підписалася на загадкову нову роль, пов'язану з шерифом Галпіном, якого грає Джеймі МакШейн.

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Нагадаємо, що після смерті Лариси Вімс, Академія Nevermore залишилася без директора. Також існує вкрай обмежене коло кандидатів, які могли б обійняти цю посаду. Раніше йшлося про те, що компетентна Мортисія Аддамс зможе взяти на себе управління Nevermore – Академії, в якій раніше навчалася. Хоча, можемо підозрювати, що Венздей зробить все можливе, аби не допустити цього. А якщо це все ж станеться – то дівчина намагатиметься прибрати свою матір з посади, що призведе до катастрофічних наслідків.

Дженна Ортега, безперечно, повторить свою роль Венздей разом з рештою членів сім'ї Аддамс, включаючи Кетрін Зету-Джонс в ролі Мортисії Аддамс та Луїса Гузмана, який зіграв Гомеса Аддамс відповідно.

Крім того, шоуранери Альфред Гоф і Майлз Міллар сказали Variety, що двері відчинені для повернення Тайлера Галпіна (якого грає Гантер Двейн). До того ж в інтерв'ю TVLine вони поділилися, що хотіли б включити ще більше персонажів сімейки Аддамс у другому сезоні.

Персонаж Крістіни Річчі, Мерилін Торнхілл, вона ж Лорел, зазнала поразки, але ми точно не знаємо, яка її остаточна доля.

Сюжет серіалу

За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

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