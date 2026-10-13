Представник зірки "Пуститися берега" Ар Джея Мітта назвав причину смерті актора

Представник 34-річного американського актора та активіста Ар Джея Мітта офіційно підтвердив, що зірка серіалу "Пуститися берега" вчинив самогубство. Знаменитість пішов із життя в понеділок, 12 жовтня, у власному будинку.

Про трагічну звістку та деталі загибелі артиста повідомляє PEOPLE з посиланням на офіційного представника актора.

У своїй заяві виданню представник Ар Джея Мітта підтвердив, що причина смерті актора – суїцид. Він також висловив глибокий сум з приводу втрати.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну загибель улюбленого актора, філантропа та пристрасного захисника прав людей з інвалідністю Ар Джея Мітта,

– зазначив речник.

Так, поліція Браунсвілла отримала виклик о 12:50 за місцевим часом і виявила тіло чоловіка після прибуття до його маєтку. Суддя констатував смерть о 1:32 за місцевим часом, наголосивши, що жодних ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі триває розслідування, а офіційну причину та обставини трагедії має остаточно встановити судмедексперт після розтину.

На смерть актора вже відреагував Браян Кренстон із серіалу "Пуститися берега", який був екранним татом Мітта.

Пишу ці рядки з глибоким сумом. Помер Ар Джей Мітт – мій любий "син" із серіалу "Пуститися берега". Ми познайомилися, коли йому було лише 14 років і його затвердили на роль Волтера Вайта-молодшого – роль, яку він виконував із такою радістю та ентузіазмом. Маючи від народження церебральний параліч, він ніколи – абсолютно ніколи – не дозволяв цій недузі стати виправданням для чогось,

– зворушив спогадами Кренстон.

Ще на початку жовтня актор проводив час зі своїм колегою зі знімального майданчика Луїсом Монкадою, і на спільних кадрах чоловіки виглядали абсолютно щасливими.