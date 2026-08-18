Відчуваю нестерпний біль, – зірка "Скаженого весілля" серйозно травмувався на сцені

Український актор театру і кіно, зірка комедійної трилогії "Скажене весілля" Арам Арзуманян отримав серйозне ушкодження просто на сцені під час виступу.

Про цей інцидент повідомила його колега, акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко. У своєму інстаграмі зірка опублікувала відео гримерки після вистави.

Арам Арзуманян травмувався на сцені

На кадрах видно, що артистові туго забинтували коліно, а сам він ледь стримує сильний біль. За словами Арзуманяна, під час гри він травмував ногу й спершу запідозрив розрив зв'язок.

Я відчуваю нестерпний біль. Думаю, не зламав, а якби порвав зв'язки, то все вже посиніло б. Схоже на сильне розтягнення. Зараз їду на МРТ,

– поділився актор у своїх соцмережах.

Арам Арзуманян про травму на сцені / Скриншот з інстаграм-сторіс

Попри інцидент і гострий біль, 38-річний артист зберіг почуття гумору. Показуючи перев'язану ногу в інстаграм-сторіс, він пожартував: "Отримав травму на сцені. Схоже, треба змінювати професію, поки ще є шанс".

Наразі актор проходить медичне обстеження та чекає на результати МРТ, аби встановити точний діагноз і зрозуміти, скільки часу знадобиться на відновлення. Чи вплине травма на найближчий графік його театральних гастролей та знімань, артист поки не уточнює.

Поки шанувальники підтримують Арама Арзуманяна після інциденту на виставі, днями про хірургічне втручання заговорив наречений Лесі Нікітюк.