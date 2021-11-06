Аріана Ґранде підкорить широкі екрани: в якій стрічці візьме участь американська попзірка

Відома американська співачка Аріана Ґранде зіграє добру відьму в екранізації бродвейського мюзиклу "Зла". Хто їй складе компанію на знімальному майданчику, дізнавайтесь на Кіно 24.

Екранізація бродвейського мюзиклу "Зла" (Wicked) стане приквелом до фільму "Чарівник з країни Оз". За роботу над картиною взялась кінокомпанія Universal Pictures, але ім'я режисера студія поки що не розкриває.

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У своєму інстаграмі Аріана Ґранде опублікувала скриншоти відеодзвінка зі співачкою Синтією Еріво, яка також візьме участь у майбутній стрічці. Співачка також сфотографувала букет квітів, які, ймовірно, їй подарувала Синтія Еріво. На фото з рожевими трояндами була записка з текстом: "Рожевий пасує Зеленому". Вітаю міс А., ця роль була зроблена спеціально для Вас. Не можу дочекатись, щоб розділити з Вами цю музичну подорож. З любов'ю, Синтія".

Що відомо про майбутній мюзикл "Зла"

Сюжет мюзиклу заснований на відомій казці американського письменника Грегорі Магваєра "Зла: Життя та пригоди Злої відьми Заходу". Сюжет майбутньої стрічки пов'язаний із книгою "Чарівник з країни Оз". Мюзикл розповість про дві відьми – Ельфаб та Галінду. Перша стане Злою Відьмою Заходу (її зіграє Синтія Еріво), а друга – Доброю Відьмою (Аріана Ґранде).



Синтія Еріво / Фото з інстаграму Аріани Ґранде



Квіти для Аріани Ґранде / Фото з інстаграму Аріани Ґранде



Аріана Ґранде / Фото з інстаграму Аріани Ґранде

Сценаристом екранізації стане Стівен Шварц.