Актор Арнольд Шварценеггер у 78 розкрив правило, яке допомагає йому почуватися молодим

У певному віці люди зазвичай починають ділитися на два табори. Перші кажуть: "Спина болить, коліна хрустять, значить, час купити крісло-гойдалку й остаточно подружитися з телевізором". Другі – це Арнольд Шварценеггер

Як розповідає menshealthuk, поки дехто вважає похід сходами екстремальним видом спорту, 78-річний "Термінатор" продовжує регулярно ходити до спортзалу, катається на велосипеді, лижах і ще й встигає ганятися за онуками.

Ба більше, актор і колишній губернатор Каліфорнії переконаний: саме рух, а не чарівні пігулки чи "еліксири молодості", дозволяє йому почуватися значно молодшим.



Арнольд Шварценеггер / Фото Getty Images



За словами Шварценеггера, після 70 років він почав регулярно чути одне й те саме запитання.

Навіщо ти ще тренуєшся?

А тепер, коли йому майже 79, люди ставлять його ще частіше. Мовляв, може вже досить? Може час заслужено відпочити? Арнольд лише усміхається.

Він чесно визнає, що старіти – так собі задоволення. За його плечима операції на плечі, серці та навіть заміна кульшового суглоба. Після кардіохірургічного втручання лікарі взагалі заборонили йому піднімати великі ваги.

Для людини, яка побудувала кар'єру на рекордах у бодібілдингу, це звучало майже як вирок. Та Арнольд просто змінив підхід.

Тепер використовує меншу вагу, зате робить більше повторень. Біг замінив велосипедом, а на лижах більше не намагається провести весь день.

У Шварценеггера є правило, якого він дотримується вже багато років. Воно звучить максимально просто:

Якщо відпочиваєш – іржавієш.

Нагадаємо, що інша голлівудька зірка, Гаррісон Форд, не зважаючи на вік, теж активно займається спортом.